Le salon des Découvertes en Vallée du Rhône s'ouvre au grand public pour une soirée

a onzième édition du salon des Découvertes en Vallée du Rhône 2022 sera la première ouverte au grand public. Sous la bannière de « Village des Villages », l’évènement sera accessible aux visiteurs le lundi 4 avril de 18 à 21 heures à Avignon (parvis du palais des Papes) et mettra en avant les 22 appellations des Côtes du Rhône Villages revendiquant un nom. Coûtant 5 euros, l’entrée donne droit à des dégustations et échanges avec les exposants (négociants, caves coopératives et particulières).

Organisé par l’interprofession des vins du Rhône (Inter Rhône), cet évènement complète un dispositif de promotion renforcé des 22 AOC Côtes du Rhône Villages avec un nom. Cette année, le chef Florent Pietravalle (restaurant La Mirande, une étoile Michelin à Avignon) sera l’ambassadeur des Côtes du Rhône Villages avec nom « et partagera ses idées de recettes avec la presse et les abonnés aux comptes des Côtes du Rhône sur les réseaux sociaux » indique l’interprofession.

Cet évènement grand public sera suivi par le "live des Côtes du Rhône" le samedi 11 juin : un festival de dégustation de vin et de musique (avec un concert de Ben l'oncle Soul), qui se tiendra à Avignon (sur l'île de la Barthelasse).

Conférence sur les vins blancs

Salon itinérant du lundi 4 au jeudi 7 avril 2022 (à Avignon les 4 et 5 avril, Tain l’Hermitage le 6 avril et Ampuis le 7 avril), le salon Découvertes en Vallée du Rhône réunit 600 exposants avec des professionnels de la filière vin (acheteurs, journalistes…). « Complémentaire des grands salons nationaux et internationaux, Découvertes en Vallée du Rhône permet avant tout de rencontrer sur leur territoire les appellations et les hommes dans toute leur diversité » indique Inter Rhône. Une table-ronde dédiée au développement des vins blancs dans le Rhône aura lieu ce mardi 5 avril à Avignon de 9 heures à 10h30, avec les critiques anglais Jamie Goode et américain Josh Raynolds.