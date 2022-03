Les consommateurs de vin ne font pas du label environnemental un critère d'achat prioritaire

P

armi les multiples critères d’achat d’un vin, la mention d’un label environnemental n’arrive qu’en onzième place des priorités indique une étude de Wine Intelligence (auprès de 1 049 sondés français en juillet 2020). Indiquée par 15 % des sondés parmi une sélection quatre critères prioritaires, cette mention est loin derrière les critères de prix (cité par 56 % des sondés), de l’origine du vignoble (51 %), du cépage (44 %), du millésime (39 %)... Mais les certifications arrivent devant le critère de vin équitable (9 %) ou d’emballage respectueux (5 %).

Présentés lors d’une conférence ce premier mars lors du salon Millésime Bio, ces résultats témoignent cependant d’un intérêt pour la question des labels. « 23 % des acheteurs regardent la contre-étiquette pour connaître l’engagement du vigneron » note Linda Filone, en charge de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de l’Interprofession de l'IGP Pays d'Oc (Inter Oc). Même si la recherche de cette information arrive derrière la curiosité pour les accords mets et vins (46 %) ou le degré d’alcool (42 %).

Sans hausse de prix

Quand il s’agit de définir le portrait-robot d’un vin responsable, les consommateurs établissent une liste dense : pas de phytos Cancérigènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR), réduction des pesticides, qualité garantie, rémunération correcte des producteurs, protection de l’environnement (flore, faune, eau…). « Mais… sans hausse de prix » prévient Linda Filone : « si les producteurs font des économies sur les pesticides et sur les emballages, le consommateur ne voit pas pourquoi il paierait plus cher. Ça s’entend. »

Le prix n’est pas le seul frein à l’achat de vins labélisés, la confiance semblant ténue : « il y a une forte exigence en termes de crédibilité. Il y a un enjeu pour les preuves, puisque les consommateurs parlent d’effets de mode, de méfiance, de véracité des informations communiquées, de doutes, de réassurance nécessaire, de vérification… On a un vocable assez étendu pour manifester le manque de confiance » explique Linda Filone, qui préconise comme solution la communication.