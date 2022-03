"La féminisation de la filière vin est plus rapide que celle de la société"

V

Margot Ducancel : Considérablement ! Lorsque je suis arrivée dans le métier, les femmes se comptaient sur les doigts de la main. Vous aviez en plus la malchance de débuter ? Vous faisiez à coup sûr l’objet de railleries. Aujourd’hui, les commentaires désagréables sont rares. Les femmes sont de plus nombreuses dans les formations de sommellerie, du commerce du vin, ou de viticulture et d’œnologie. Elles dépassent les hommes dans beaucoup de promotions. De plus en plus ont des postes à responsabilité dans les exploitations. Les femmes en prennent aussi souvent les rênes, en se faisant de plus en plus vite accepter et respecter par le personnel.

Si, bien sûr. Mais je trouve que les choses bougent encore plus vite dans notre filière. Il y a énormément de départs à la retraite, le secteur se rajeunit et les jeunes sont beaucoup plus ouverts d’esprit. Sur les réseaux sociaux, ils abordent des sujets "touchy" qui deviennent de vrais sujets d’actualité. Je pense aussi que la médiatisation des affaires comme celle de Marc Sibard a contribué à une meilleure reconnaissance des femmes dans nos métiers.

Pour moi cela n’existe pas. Ce que je pense, c’est que les femmes sont généralement moins formées au vin par leur famille pendant leur jeunesse. Du coup, elles ont du retard par rapport aux hommes, et entrent souvent dans l’œnologie via les liquoreux, les bulles, ou les rosés. Mais une fois formées, elles apprécient autant les vins rouges tanniques que les hommes ! Dans mon club, je remarque que même en débutant elles ont de supers capacités de dégustation. Contrairement aux hommes, elles ne se prennent pas aux sérieux et mettent des mots décomplexés sur leurs ressentis. Les hommes ont un côté plus technique, voire geek. Dans mes évènements où ils sont invités, il y en a toujours un pour placer un "bourgeon de cassis" et se la jouer à la Robert Parker.

Je pense que le secteur va devenir ultra féminin. Bientôt, on ne verra plus une femme se faire refuser un stage de caviste parce que c’est une femme. C’est très bien.