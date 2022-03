Ces négociants misent sur les NFT sécurisés pour les grands crus de Bordeaux

A

ujourd’hui, lier les NFT (Non-Fungible Token ou jeton non fongible) à l’univers du vin relève pour beaucoup de l'opportunité à ne pas manquer. C’est pour se positionner sur le commerce du futur que la maison Bouey a souhaité développer une solution combinant l'univers des monnaies virtuelles et celui, beaucoup plus concret, des grands crus classés de Bordeaux.

« Depuis 2019, les NFT sont devenus populaires, en permettant d’attester de la propriété unique d’œuvres artistiques digitales qui, sans cette nouvelle forme de garantie d’authenticité, pourraient être reproduites à l’infini », pose Jacques Bouey, vice-président de la maison familiale, mais également consultant pour le secteur du luxe, « le marché des NFT se trouve à présent en phase de croissance et de popularité exponentielles, comparable aux débuts d’internet. Tout un éco-système s’est construit autour de leur commercialisation, avec des places de marché, des influenceurs, des galeries virtuelles dans le Métaverse. Les NFT ont représenté un marché de 41 milliards de dollars (Md$) en 2021, avec des projections à 250 Md$ en 2030, dont 50 Md$ pour le luxe ».

Jumeau digital

Mais comment relier cet univers de création et valorisation virtuelle à celui des vraies bouteilles de vins ? « Il s’écoule souvent une décennie entre l’année de récolte d’un grand cru classé et la date idéale de sa consommation. La bouteille physique pourra changer plusieurs fois de propriétaires, dans des conditions de transport et de stockage souvent aléatoires, sans compter le nombre de contrefaçons circulant sur certains marchés », appuie Jacques Bouey. La maison Bouey propose donc de créer un jumeau digital, authentifié par un certificat numérique issu de la blockchain, qui fera l’objet des transactions et échanges, de la propriété de départ jusqu’au consommateur final en passant par les professionnels intermédiaires. Dans le même temps, la bouteille physique ne quitte pas Bordeaux et le site de stockage sécurisé proposé par la maison Bouey dans son offre.

« C’est notre rôle de négociant et de metteur en marché de contribuer au développement de nouveaux canaux de distribution pour les grands crus classés. Ceux-ci doivent absolument être présent sur ce secteur des NFT sans quoi, d’ici 3 ans, ce seront d’autres qui occuperont cet espace », prédit Jacques Bouey.

Sans rentrer dans le détail trop technique des nombreuses cryptomonnaies ou des blockchains, la formule de la maison Bouey repose sur la jonction entre les NFT et leurs bouteilles physiques sous-jacentes, « auxquelles ils sont reliés par un numéro unique qui sera soit gravé sur la caisse, soit encodé dans une puce RFID, scellée à la caisse et qui permettra en outre de la géo-localiser pour prouver qu’elle n’a jamais quitté Bordeaux », abonde le vice-président de la maison Bouey. L’objectif est d’intégrer cette sécurisation de l’authentification du produit original au plus tôt, « et si possible dès la mise en bouteilles à la propriété ».

Aller vers des investisseurs en recherche de diversification

Le négoce se charge ensuite du stockage des bouteilles physiques dans sa cave de grands crus classés, qui contient déjà 200 000 bouteilles, jusqu’à ce que le propriétaire du NFT décide d’échanger celui-ci contre sa caisse de vin, qui lui sera alors livrée par un transporteur spécialisé partenaire.

Deux plateformes, Binance et Opensea, ont été choisies comme supports de commercialisation de ces NFT de grands crus. « Binance présente l’intérêt d’avoir une cryptomonnaie stable indexée sur le dollar, pour tranquilliser face à la volatilité de ces monnaies, alors qu’Opensea fonctionne avec l’Ether, l’une des cryptomonnaies le plus prisées après le Bitcoin. Cela va nous permettre d’aller vers des investisseurs en recherche de diversification de leurs actifs numériques », vante encore jacques Bouey.

La maison Bouey annonce que des grands crus se sont engagés à ses côtés dans ce nouveau canal de commercialisation. Après avoir investi une centaine de milliers d’euros, elle se lance à présent dans un travail de communication important pour recruter des acheteurs en mesure d’investir dans cette nouvelle voie digitale dès ce printemps 2022.