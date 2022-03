2 entrepreneurs angevins à la recherche de l'accord parfait entre vin et musique

O

n connait les accords mets-vins. Pour titiller un autre sens, Vinomusic (https://www.vinomusic.fr/) a créé le concept d’harmonie entre le vin et la musique. Concrètement, chaque bouteille commercialisée par la société angevine porte une collerette dotée d’un QR code qui donne accès via les plateformes connues à trois playlists aux ambiances variées.

L’entreprise vient d’être créée par deux jeunes entrepreneurs, Maxime Leray et David Raimbaud, l’un gère un espace de coworking à Angers, l’autre distribue de la musique et compose sous le pseudo de Vafa. Ils ont racheté la marque lancée en 2016 par une autre société, la Team 5, qui s’est arrêtée au bout de deux années d’exercice. “On a repris l’idée, avec un fonctionnement différent. On n’achète pas les vins. On les commercialise en partageant la marge supplémentaire qu’on tire en vendant le concept Vinomusic”, souligne Maxime Leray. La trésorerie nécessaire est par conséquent beaucoup plus légère, même si les deux créateurs se sont donnés deux ans d’activité avant d’équilibrer les comptes.

Clientèle plutôt jeune

Pour les accompagner, ils ont recruté une jeune titulaire d’un BTS viti-oeno et d’une licence pro marketing des vins chargée de démarcher les cavistes et les chaines spécialisées, cibles premières de la marque. “On vise une clientèle plutôt jeune, qu’on souhaite guider dans le choix de ses achats”, soulignent les deux associés, conscients – en amateurs sans être experts – que le monde du vin est “parfois bien trop compliqué”. Ils proposent ainsi aux vignerons avec lesquels ils travaillent, d’apposer une contre-étiquette pédagogique sur les bouteilles avec des informations pratiques : température de service, garde, niveau de sucrosité, de tanins, accords mets-vins… Cette aide à la dégustation se retrouvera également sur le site et l’application, avec également une présentation de la cuvée et du vigneron.

D’abord axé sur leur point d’ancrage, l’Anjou, le catalogue s’étoffera tout au long de la Loire, puis s’enrichira d’autres régions.