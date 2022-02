Emmanuel Clausel crée le domaine d'Uma en Pic Saint-Loup

E

mmanuel Clausel est un entrepreneur qui, après avoir vendu son entreprise de promotion immobilière Urbat en 2020, s’est lancé dans un nouveau projet de vie en rachetant le domaine de Valcyre, à Valflaunès, au pied du Pic Saint-Loup.

Avec ses 36 ha de vignes, dont 16 ha en AOP Pic Saint-Loup, celui qu’il faut à présent nommer domaine d’Uma fait nourrir beaucoup d’ambitions à son nouveau propriétaire. « L’investissement est conséquent, et a été encore renforcé de manière imprévue avec l’opportunité de racheter 17 ha de vignes supplémentaires à notre voisin, dont un tiers planté de cépages blancs. Même si ça a alourdi l’investissement initialement planifié, une telle possibilité ne se serait peut-être jamais représentée », déroule Emmanuel Clausel.

Karen Turner aux commandes

Le développement des blancs fait d’ailleurs partie des priorités du nouveau propriétaire, alors qu’il s’est adjoint les services d’une pointure en la matière, Karen Turner, pour diriger les choix techniques du domaine d’Uma. La vinificatrice australienne, lauréate du ‘meilleur vin produit par une femme winemaker’ du prix Sakura 2016 au Japon, est une familière du Languedoc, où elle est en activité depuis 2004.

Avec le domaine d’Uma, elle se voit attribuer « toute liberté de plantation pour imaginer le futur des 20 hectares restant à planter. Sur la partie IGP, nous avons deux types de sols : une partie argilo-calcaire que nous dédions à la production de rosés et une partie plus calcaire que nous dédions à la production de vins blancs, qui à termes devraient atteindre le tiers de la production totale”, note le nouveau propriétaire. Des cépages blancs locaux mais aussi des italiens, en particulier le fiano, seront ainsi rapidement plantés sur une exploitation qui, à terme, sera en mesure de produire plus de 330000 bouteilles annuelles.

Près de 15 millions € investis

Le choix de la signature de Karen Turner constitue donc, Emmanuel Clausel le concède volontiers, « une valeur ajoutée évidente pour accéder aux marchés » pour les vins du domaine d’Uma. Rebaptiser le domaine implique en effet « un départ à zéro qui change tout, mais c’est pour mieux reprendre le fil de l’histoire et s’affranchir de commentaires ou influences liées à l’ancienne structure », défend l’ancien promoteur immobilier. Le réseau commercial devra être totalement reconstitué, en priorité sur le marché français, « en CHR comme en grande distribution grâce à un réseau efficace d’agents et une équipe commerciale en cours de construction », pointe Emmanuel Clausel.

Dans sa globalité, c’est un investissement de près de 15 millions €, financés en propre par le nouveau propriétaire, qui est planifié pour le nouveau domaine. En plus de la refonte du vignoble, un nouveau chai est en cours de transformation (livraison au printemps 2023), ainsi qu’un projet oenotouristique d’envergure, combinant hébergement haut de gamme et restauration. « Dans tous les cas, ce sera la qualité des vins que nous produirons qui primera sur toutes les orientations », termine Emmanuel Clausel.