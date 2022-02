Des bouteilles de vin en relief

C

épages en duel… c’est par ce clin d’œil au mode de résolution des conflits à une époque plus ancienne que la famille Icard présentait sa nouvelle marque de vins de Bordeaux lors de Wine Paris. 3 cuvées de Bordeaux (un blanc, 2 rouges) vinifiées chacune avec deux cépages « en duel » se retrouvent dans cette gamme « destinée aux foires aux vins », explique Mathias Icard, vice-président sales et marketing d’Icard châteaux et vignobles.

Petit verdot-Malbec, Petit verdot-Cabernet-sauvignon et Sémillon-Colombard sont les trois duellistes en lice dans la gamme proposée par la famille Icard qui, si elle sait se faire remarquer par son approche originale, se distingue également par son packaging novateur. L’étiquette à 360° met en miroir deux escrimeurs symbolisant les deux cépages de l’assemblage, mais la bouteille livre une dimension striée rappelant la forme de la coquille du fleuret. « La bouteille, nommée Zebra est une nouveauté 2022 du verrier Saverglass. Nous l’utilisons pour casser les codes habituels de Bordeaux, que ce soit par sa forme ou son relief », valide Mathias Icard. Il y a un peu de Soulages dans le reflet lumineux apporté par les stries du verre de cette bouteille Zebra.

Gare au croco!

Sur le stand du négociant languedocien Joseph Castan, c’est une bouteille moins en symétrie qui attire l’attention. Avec son relief de peau de crocodile, cette bouteille de la cuvée Crocodile Dandy est une référence directe à l’animal emblématique de la ville de Nîmes. « Cette bouteille est issue d’une réflexion au sein de l’appellation Costières de Nîmes, mais trop engagée pour être choisie comme bouteille syndicale de l’appellation », indique Vianney Castan, responsable de la maison languedocienne, « mais l’idée me plaisait vraiment alors je l’ai développée et proposée à mes marchés export pour des vins de Costières de Nîmes. Ils ont été séduits ».

Contrairement à la famille Icard, Vianney Castan n’a pas utilisé une bouteille existant dans la gamme du verrier (O-I), « mais nous avons du financer la création du moule. En contrepartie, nous en avons l’exclusivité ». La bouteille sera présente sur les marchés anglais et néerlandais et semble avoir beaucoup plu dans les travées de Wine Paris.