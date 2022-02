Les cognacs Prince Hubert de Polignac se rhabillent

L

es cognacs Prince Hubert de Polignac présentent leur nouvelle parure à l’occasion du salon Wine Paris. Rachetée en 2019 par le fonds d’investissement hongrois Asia Turbo International Ltd., la maison de Cognac Prince Hubert de Polignac fait à présent peau neuve « alors que l’habillage précédent datait d’une dizaine d’années et que nos marchés attendaient une refonte de nos habillages », valide Laurie De Santiago, responsable marketing de la maison cognaçaise.

Dans cette mue, l’identité du blason est reprise dans le relief de la bouteille, en conservant le fil directeur « d’une ‘premiumisation’ qui s’accompagne d’une meilleure compréhension de la marque par le consommmateur », poursuit Laurie De Santiago.

Mêmes cuvées, visuel différent

2ème marque la plus vendue en grande distribution (GD) française (hors marques distributeurs), Prince Hubert de Polignac entend utiliser le levier de cette mue visuelle « pour renforcer nos marchés historiques Chine, duty free et GD française, mais aussi pour engager le travail sur les marchés cibles des Etats-Unis et la Russie, pour lesquels une force commerciale est en cours de constitution ».

Si l’habillage évolue, les recettes de production restent les mêmes pour la marque qui atteint le million de bouteilles annuelles. Les 3 cuvées VO, VSOP et XO restent identiques ainsi que l’approvisionnement des raisins « qui n’a pas bougé avec le rachat de la marque en 2019 », poursuit la responsable marketing.

Dans cette dynamique de conquête de marchés, Prince Hubert de Colignac s’apprête également à lancer une cuvée bio dans les semaines à venir. La demande du marché d’Europe du Nord pousse vers cette tendance de produit, qui permettra par la même occasion « de mettre un pied dans le secteur CHR français, sur lequel la demande de cocktails bio est dans l’air du temps », note Laurie De Santiago.