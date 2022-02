5,7 milliards € en 2021, année record pour les champagnes

P

endant que les vignerons vivaient un millésime catastrophique marqué par le gel, le mildiou, et même la grêle les expéditions de champagne ont explosé. « Les ventes ont décollé à partir du printemps 2021, et nous avons vendu en fin d’année 321,1 millions de bouteilles, soit 30 % de plus que 2020, année marquée par la crise covid, et même 8 % de plus qu’en 2019 » annonce ce 14 février Jean-Marie Barillère, président de l’Union des Maisons de Champagne (UMC) et co-président de l’interprofession (CIVC).

Avec un chiffre d’affaires estimé à 5,7 milliards d’euros, l’année écoulée serait la meilleure année jamais enregistrée par la Champagne, dépassant même 2019. 140 millions de bouteilles sont parties en France, et plus de 180 millions de bouteilles à l’export, en progression de 37 % par rapport à 2020. « Ce chiffre remarquable est d’abord le fait de nos amis américains. Nous y avons vendu 34 millions de bouteilles et, pour ma dernière année de co-présidence de l’interprofession, j’en suis très heureux » a poursuivi Jean-Marie Barrillère.

Le champagne plébiscité à la maison

La Champagne a également fait une très belle année au Royaume-Uni (29 millions de bouteilles), en Allemagne, en Belgique, et en Australie, pays progressant de 53 % en volume avec 12 millions de cols dans ce dernier pays, « dépassant toutes nos attentes ».

Le Comité Champagne remarque que ce sont dans les pays où les habitants ont l’habitude de consommer du vin et de faire la fête à la maison plutôt qu’au restaurant que les hausses sont les plus fortes. « Au Japon ou en Chine, les évènements sont plutôt fêtés en extérieur, et nous comptons sur une bonne année 2022 dans ces pays ».

Les résultats en volume et en valeur pour chaque pays seront détaillés dans un mois. Cette année encore, la réserve interprofessionnelle a pleinement joué son rôle d’assurance récolte et d’alimentation des marchés, tous les champenois ayant pu bénéficier d’un financement équivalent à 10 000 kgs de raisin par hectare.

Sans entrer dans les détails, Maxime Toubart, le président du Syndicat Général des Vignerons (SGV) et co-président du CIVC a encore promis pour la vendange 2022 une amélioration des outils de régulation de la production.