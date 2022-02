L

e château de Sérame, propriété languedocienne à la bâtisse iconique située aux portes de Lézignan-Corbières, vient d’entamer un nouveau virage et profite du salon Wine Paris & Vinexpo Paris pour le faire savoir. Si Sérame est le vaisseau-amiral, trois autres domaines voisin accompagnent ce projet d’envergure conduit sous la bannière des vignobles d’Exéa.

Le château la Tour-Montrabech, le château d’Argens et l’abbaye de Lingoust sont réunis aux côtés du château de Sérame pour constituer un bloc de plus de 200 hectares de vignes

« Sérame est l’emblème des vignobles d’Exéa depuis 1799. C’est Anne Besse, l’une des lointaines héritières du fondateur Pierre d’Exéa, qui a pris la présidence de la nouvelle structure des vignobles d’Exéa pour donner cette nouvelle impulsion à ce grand vignoble familial », situe Aymeric Izard, directeur d’exploitation des vignobles d’Exéa depuis 2020.

Vignoble d'un seul tenant

Depuis les années 1990, la totalité des vignes avaient été laissée en fermage pour exploitation par les vignobles Dourthe, alors que l’empreinte du temps laissait son empreinte sur l’imposante bâtisse de Sérame restée sans entretien. L’arrivée d’Anne Besse vient rompre avec ces dispositions pour entamer un important chantier de restructuration, « pour un nouveau modèle d’écologie intégrale » d’un des plus grands vignobles d’un seul tenant du Languedoc.

Grâce à un vignoble certifié bio depuis une dizaine d’années, la lointaine héritière de Pierre d’Exéa conduit ce vaste projet dans une démarche centrée autour de l’environnement. « 50 ha supplémentaires ont été plantées entre 2020 et 2021, avec l’objectif d’une vingtaine d’hectares de vignes certifiées en biodynamie en 2022. En parallèle, 150 ha de terres cultivables vont être semées en céréales anciennes et 5000 arbres viennent d’être plantés dans le cadre du retour de l’agro-foresterie au sein des parcelles », déroule Aymeric Izard. 25 cépages se côtoient sur l’ensemble du vignoble et les inter-rangs sont à présent enherbés.

Projet oenotouristique

Le chai du château de Sérame a été rénové pour recevoir la vendange 2020, avant de poursuivre l’indispensable agrandissement nécessaire à la réception de l’ensemble de la production. Les 1ères mises en bouteilles ont été effectuées au printemps 2021 autour d’un style d’étiquettes reprenant les codes kitsch-rococo propres au style de Sérame.

A terme, un vaste projet oenotouristique prendra de l’ampleur au sein de la propriété, alors que le public peut déjà accéder à un food-truck, aux visites guidées et à la programmation de concerts.