Ouverture des portes du salon Wine Paris & Vinexpo Paris 2022

e matin à 9 heures, la deuxième édition du salon Wine Paris & Vinexpo Paris se lance au parc des expositions de Paris Porte de Versailles. Annulé en 2021 par la crise sanitaire, le salon réussit déjà une petite victoire en ouvrant malgré la pression et les incertitudes liées au covid-19. Ouvert jusqu’à 19h lundi et mardi (et jusqu’à 17h mercredi), l’évènement est réservé aux professionnels majeurs (les enfants sont interdits) et ayant un pass vaccinal (le port du masque est obligatoire dans le parc expo). Pour retrouver un exposant parmi les 2 783 stands dans le salon, une application est disponible sur Android et AppleStore.

4 halls sont utilisés, avec dans le hall 3 les vins de Bordeaux et les grands groupes (l’Avenue), dans le hall 4 les vignobles de Savoie, de vallée du Rhône, du Roussillon, de Languedoc, du Sud-Ouest, de Corse et de Provence, dans le hall 6 les vins de Val de Loire, Jura, Bourgogne, Beaujolais, Alsace et Champagne, dans le hall 5 les exposants internationaux (Italie, Grèce, Autriche, Portugal, Allemagne, Espagne…).

2 ministres

Proposant un dense programme de conférences, le salon sera inauguré ce lundi 14 janvier par le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, le salon sera clôturé ce mercredi 16 février par le ministre délégué au Commerce extérieur, Franck Riester. Ce dernier doit notamment faire le point sur les visiteurs internationaux recrutés par le programme de Relance Export via l’agence Business France. L’enjeu du visitorat export sera clé dans le succès de cette édition, les exposants ayant fait une croix sur les acheteurs asiatiques, mais espérant de bonnes surprises avec des professionnels d’Amérique du Nord et de toute l’Europe.

Comme le répètent les organisateurs, la réussite de ce rendez-vous commercial ne pourra être estimée qu’à moyen-terme, mais les premiers chiffres du visitorat donneront de la visibilité à la fermeture des portes ce 16 février à 17h.