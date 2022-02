Les étiquettes de vins en réalité augmentée, directement sans application

A

R-Winelabels présente à l'occasion du salon Wine Paris & Vinexpo Paris, sa WebAR spécifique pour les étiquettes de vins et spiritueux, « une expérience en réalité augmentée à laquelle on accède directement via un navigateur web plutôt qu’avec une application mobile dite “native” », indique un communiqué. Le consommateur n'a ainsi plus besoin que de son smartphone ou tablette, et une connexion internet, sans avoir à télécharger une application tierce.

« Cette ‘webAR’ directe conduit à des expériences digitales en réalité augmentée, jusqu’à 360° », présente Stefan Gendreau, co-fondateur et responsable design et communication d’AR-Winelabels, « par l’intermédiaire d’un simple flash de QR code, le consommateur accède alors à un univers digital immersif ».

Ce QR code peut être imprimé sur la contre étiquette ou apposé grâce à un autocollant spécifique, « pour que le consommateur accède directement depuis le navigateur de son smartphone à un panorama de 180° jusqu’à 360° avec interactions digitales », explique un communiqué.

Etiquette embellie et enrichie

Images, textes, vidéos et animations 3D viennent ainsi enrichir l’étiquette du vin originelle et introduire des informations complémentaires aussi diverses que « le domaine et son histoire, le terroir, le vignoble, les conseils de dégustation, accords mets-vins, sites marchands, réseaux sociaux… et tout ce que la stratégie commerciale et marketing de la propriété veut mettre en avant ».

Une fois le QR code scanné, le consommateur doit cadrer l'étiquette de la bouteille dans la zone réservée et activer le son pour accéder à l’expérience en réalité augmentée. Alexandra Parfus, responsable marketing et communication de famille Ravoire, propose déjà l'accès à 5 cuvées de la Maison Ravoire via cette webAR : Cairanne rouge, Côtes du Rhône blanc et rouge, Crozes-Hermitage rouge et Gigondas rouge.

La famille Lhuillier (Bordeaux), a également choisi l’enrichissement en réalité augmentée pour leur cuvée phare Fleur Haut Gaussens, une production de 160 000 bouteilles très implantée à l’export.