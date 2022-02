Un nouveau challenger sur le marché du robot viticole autonome

A

Marlborough, 4 robots hybrides Oxin travaillent dans le vignoble néozélandais de Pernod Ricard. Le géant mondial de la boisson a aidé la société Smart Machine à les prototyper et les teste depuis 2019.

Après avoir enregistré la topographie des parcelles, ces tracteurs chenillards sont désormais capables de tondre, pailler et effeuiller 850 hectares. Un seul opérateur suffit à les programmer et les surveiller.

Selon les calculs d’Alex Kahl, chargé d’optimisé la technologie pour Pernod Ricard Winemakers, l’autonomie et les capacités multitâches des Oxin ont considérablement permis de réduire la consommation de carburant utilisé pour travailler un hectare.

« Nous traversons la quatrième révolution industrielle et sommes très fiers de diriger l'évolution des tracteurs viticoles autonomes dans l'industrie viticole néo-zélandaise, a-t-il déclaré à la presse locale. Cette innovation est un tournant pour l’industrie du vin, au même titre que le passage du travail de la terre avec un cheval au tracteur conventionnel. »

Bientôt la pulvérisation

Pernod Ricard prévoit déjà de doubler sa flotte pour la prochaine campagne. D’ici là, les Oxin pourront peut-être traiter la vigne. Smart Machine travaille en effet activement sur un module de pulvérisation.

Venant de recevoir du gouvernement 600 000 dollars, la société va pouvoir industrialiser la production de son robot et espère en avoir vendu 19 d’ici un an. A plus long terme, Smart Machine aimerait rendre ses robots 100% électriques et leur apprendre à tailler et à vendanger.