Vinapogée à Paris, le retour du salon des vins gardés jusqu'à maturité

l

« Vinapogée, un acte militant, une cause à défendre, des émotions garanties ! » : ainsi s’annonce le salon Vinapogée, rendez-vous des vins à maturité, créé en décembre 2017 sur une idée du vigneron du Roussillon Hervé Bizeul, amplifié et professionnalisé par David Hairion, et son agence de marketing et communication made in mouse ®. Celui qu’on connait pour avoir dynamisé l’image des caves de Buxy en Bourgogne ou Tutiac à Bordeaux est satisfait : « Nous avons quasiment fait le plein par rapport à la jauge autorisée avec 442 visiteurs dont plus de la moitié de professionnels cavistes, agents et sommeliers et une vingtaine de journalistes spécialisés ». Les exposants s’accordent sur la qualité du public, avec des amateurs experts. Les conditions de dégustation sont adaptées, puisque chacun des 35 domaines dispose de 8 chaises devant sa table, qu’on ne retire son masque qu’une fois assis (règle relativement bien respectée) et que chacun a reçu à son arrivée un sac en papier contenant un crachoir individuel en carton, une bouteille d’eau, un petit pain et un verre marqué à ses initiales.

Des vins de dix ans ou bien plus

La règle est de présenter des vins de dix ans minimum, car « prouver, c’est mieux que promettre » explique l’organisateur qui milite avec ses 35 vignerons, pour que les vins soient bus à leur apogée. Ces exposants sont limités en nombre et choisis par un comité afin de maintenir le niveau par l’engagement et la qualité des vins, pas en augmentant le prix de la table. Tous les visiteurs apprécient la chance qui leur est donnée de déguster des vins âgés, que ce soit une découverte ou qu’au contraire ils les aient déjà en cave. Un amateur collectionneur qui vient chaque année explique qu’il a pu goûter rapidement comme il le voulait : « Surtout, j’ai redécouvert un 2007 que j’avais boudé jadis car je le trouvais trop marqué par le bois. Je me rends compte que je m’étais trompé ». Un professionnel investisseur toujours à la recherche de nouveautés s’enthousiasme de « cette possibilité de voyage dans le temps, magique, qu’on ne peut même pas faire dans les restaurants. Le salon pointe sur la capacité de vieillissement des blancs et des régions méridionales, encore plus méconnue ».

Un seul regret, que plusieurs domaines ne présentent que deux vins anciens, sans rien d’un peu plus jeune que le visiteur serait susceptible d’acheter ou de trouver dans un circuit qu’on lui indiquerait. C’est un peu frustrant pour le professionnel qui veut fournir ses clients. Le prochain rendez-vous est fixé au 16 janvier 2023.