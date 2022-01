E

t s’il suffisait de s’immerger à –100°C pendant quelques minutes dans une cabine pour retrouver l’odorat perdu suite à une contamination au Covid-19 ?

C’est ce que semble indiquer l’étude pilote menée le CHU et l’Université de Reims avec l’entreprise Cryotera.

Les chercheurs ont constitué trois groupes de quinze personnes présentant une sérologie positive et une anosmie totale ou partielle depuis 1 mois à 1 an. « Le premier groupe a effectué 1 séance de Cryothérapie Corps Entier par jour pendant 2 jours consécutifs. Le deuxième pendant 5 jours consécutifs. Le troisième n’a rien fait » résume Bastien Bouchet, co-fondateur de Cryotera et chargé de développement pour la Société Française de Cryothérapie Corps Entier (SFCCE).

Quinze jours après leur prise en charge, 28 des 30 personnes traitées ont, au moins partiellement, retrouvé l’odorat. Les 15 personnes témoins n'ont pas noté d'amélioration.

Les résultats détaillés de l’études viennent d’être publiés dans The Journal of integrative and Complementary Medecine.

Syndromes inflammatoires et douleurs chroniques

Guillaume Polidori, le directeur du Pôle de recherche Cryotera et enseignant-chercheur à l’Université de Reims n’est pas surpris. « Depuis plus d’une décennie, l’usage de la cryothérapie corps entier pour traiter des syndromes inflammatoires est mentionné dans de nombreux écrits scientifiques. L’exposition de l’ensemble du corps par cryothérapie permet de stimuler l’organisme et de générer des réflexes de protection luttant efficacement contre les syndromes inflammatoires et certaines douleurs chroniques » rappelle-t-il.

Des centres Cryotera sont installés en Champagne, en Bourgogne, à Troyes, en région parisienne, à Limoges, Poitiers, et Valence.

La cryothérapie pourrait continuer à être utile au-delà de la pandémie. « Covid ou pas, les troubles de l’olfaction ou de la gustation concernent 5 à 15% de la population », indiquait récemment à Vitisphere Laurence Gény, la directrice adjointe en charge des formations de l’Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV), qui a mis au point un kit de réapprentissage du goût et de l'odorat composé d’un stylo olfactif et d’huiles essentielles.