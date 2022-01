Les vins de Chablis se dÃ©gustent aussi en podcasts !

L

e bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) innove pour proposer « une balade œnologique » à travers une série de podcasts immersifs pour parler autrement des vins de Chablis.

Conçu comme « un véritable voyage sonore, sublimé par la voix et la bonne humeur de Philippe Llado », cette série audio offre au grand public de se projeter au cœur du vignoble « comme s’il y était ». L’auditeur peut ainsi se laisser porter par la voix de Philippe Llado pour assister à ses côtés au déroulé de son voyage initiatique à Chablis.

La série invite à l’écoute de 4 podcasts explorant l’univers des vins de Chablis au contact des voix de vignerons, d’œnologues, de sommeliers ou de chefs. Tintement de verres, vent dans les vignes, chant des oiseaux, l’écho des caves : l’immersion dans l’ambiance locale est garantie pour un choix de format audio qui donne vie au terroir.

La palette des expressions du Chardonnay

Installé au cœur du vignoble, l’auditeur est d’abord invité à comprendre les mécanismes qui font parvenir les vignerons à la production d’une grande diversité de vins avec le seul cépage Chardonnay comme matière première. Du Petit Chablis au Chablis Grand Cru, ce petit territoire du nord de la Bourgogne déroule toute sa palette d’expressions à travers une variété unique.

Autour d’un apéritif bistronomique, vient ensuite la rencontre avec la nouvelle génération de vignerons qui racontent leur passion et leur approche du métier. Le voyage se poursuit par une immersion dans le secret des dieux avec la découverte des secrets de vinification « qui favorisent l’expression cristalline de ces vins toute en pureté ». L’auditeur passera enfin à table autour des plats de fêtes pour en apprendre plus sur les accords mets et vins de Chablis.

Cette aventure est disponible à l’écoute sur monchablis.fr