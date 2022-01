L

e président Emmanuel Macron est la "personnalité de l'année 2022" pour la Revue du Vin de France (RVF), qui salue "son engagement constant en faveur du vin et de sa culture", a appris ce mardi 4 janvier l'AFP auprès du magazine spécialisé (groupe Marie Claire). Le chef de l'Etat a prévu de se rendre ce jeudi 6 janvier à la cérémonie parisienne de remise de ce prix*, selon son agenda.

"Nous souhaitons saluer l'action du président de la République à un moment où s'achève son mandat" indique Denis Saverot, le directeur de la rédaction de la RVF, soulignant que, "pour la première fois depuis des décennies, un président de la République a déclaré haut et fort qu'il aimait le vin". En février 2018, peu avant le Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron avait déclaré à des journalistes : "moi, je bois du vin le midi et le soir". Ajouant qu'"il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais ce n'est pas avec le vin" et promettant que "tant que je serai président, il n'y aura pas d'amendement pour durcir la loi Evin". Cette loi de 1991 encadrant notamment la publicité pour les boissons alcoolisées.

Pas de politique

La RVF "ne fait pas de politique", précise à l'AFP Denis Saverot, ajoutant que "nous ne récompensons pas un candidat possible à l'élection présidentielle mais le chef de l'Etat pour ses actions concrètes pour le vin et sa culture". Par le passé, la RVF avait récompensé la diplomatie du ministre Laurent Fabius en 2015 et la Cité du Vin de Bordeaux du maire Alain Juppé en 2017.

Les autres titres remis cette année sont :

Vigneron de l’année : Jean-Louis Chave, du domaine Jean-Louis Chave (Hermitage, Vallée du Rhône).

Marque de l’année : Champagne Leclerc Briant (Vallée de la Marne,Champagne).

Groupement de Vignerons de l’année : cave de Roquebrun (Languedoc).

Carte des vins de l’année : Chablis Wine Not (Chablis, Bourgogne)

Innovation Environnementale : Michael Paetzold (Bordeaux).

Hypermarché de l’année : E. Leclerc (Saint-Médard-en-Jalles, Bordeaux).

Caviste de l’année : La Feuille de Vigne (Honfleur et Le Havre - Normandie)

Meilleur Accueil dans le vignoble : château de Rayne Vigneau (Bommes, Bordeaux)

Découverte de l’année : domaine du Bouchot (Pouilly-Fumé, Centre-Loire).

Œuvre culturelle de l’année : Les livres de l’œnogéologue Georges Truc (Châteauneuf du Pape, Rhône Sud).

Spiritueux de l’année : domaine des Hautes Glaces – Isère.

Coup de cœur du Jury : La librairie Athenaeum (Beaune, Bourgogne).

* : La cérémonie se déroulera dans les règles sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19 et il n'y aura donc pas de cocktail, précise la RVF.