ouvelle baisse du revenu vigneron en 2020. Le chiffre d’affaires viticole moyen tombe à 227 750 euros, soit une baisse de 5,4 % par rapport à la petite année 2019, tandis que les charges se réduisent à 189 370 €, soit - 2,5 %, indique le rapport préliminaire de la Commission des Comptes de l’Agriculture de la Nation (CCAN) publié ce 15 décembre. En chute de 6 %, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) rapporté au nombre de non-salariés de l'exploitation pondérés par leur temps de travail (ETP, pour équivalent temps plein) chute à 63 428 €. En repli de 10 %, le Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) par ETP non salarié est réduit à 39 497 €.

Notant « une deuxième année consécutive de baisse des résultats viticoles », la CCAN note que « comme en 2019, le contexte météorologique 2020 a été nettement défavorable à la production viticole française. De plus, la conjoncture a pesé sur les prix : droits de douanes américains, repli général des marchés extérieurs en lien avec la crise sanitaire, concurrence des vins étrangers en Chine, niveau de consommation nationale entamée par un fort ralentissement du secteur de la restauration hors domicile et de moindres occasions festives » avec les confinements liés à la crise covid en 2020.

10 % d’EBE négatif

Signe de la forte dégradation de la santé économique du vignoble par rapport aux autres filières agricoles, la CCAN note que si globalement « 5,2 % des exploitations ont un EBE négatif, cette proportion est deux fois plus élevée (10 %) dans les exploitations viticoles ». En termes de répartition des niveaux de revenu, la filière viticole est la seule dont le premier décile va jusqu’à un EBE par ETP non salarié moyen de 0 €. Le dernier décile monte jusqu’à 140 000 € d’EBE par ETP non salarié dans le vignoble.

En hausse de 5 %, la dette moyenne d’un domaine viticole s’élève à 228 340 €. Soit 76 % de taux d’endettement, le plus élevé mesuré par la CCAN. A contrario, la filière viticole affiche les plus faibles subventions du monde agricole, avec 10 520 € versés en moyenne (soit 4 % de contribution au produit courant annuel). Si ce montant augmente de 29 % en un an, cela s’explique par des aides exceptionnelles face aux crises du coronavirus et des taxes Trump (aides à la distillation et au stockage privé).