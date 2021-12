S

i la filière vin se prépare à l’internet des objets, elle va également connaître l’internet des bouchons prévient Violette Montagnese, la directrice marketing du groupe Guala Closures. à l’occasion du salon VS Pack (7-9 décembre à Cognac), le fabricant italien de bouchons présente un nouvel ajout à sa gamme de bouchons connectés : NěSTGATE, avec un bouchon en forme T doté d’une puce NFC qui garantit qu’une bouteille de spiritueux n’a été ni ouverte, ni manipulée. Certifiant l’intégrité physique du bouchon, cette technologie est en cours de développement pour les spiritueux. Elle pourrait être transposée à terme sur une capsule à vis pour les bouteilles de vin. Des travaux sont évoqués mettre en place la technologie NFC dans des capsules de surbouchage afin d'équiper les bouteilles munies d’un bouchon de liège.

Par rapport à des bouchons classiques, « les surcoûts dépendent des volumes et des fonctionnalités » indique Violette Montagnese. « Tant que la bouteille n’a pas été ouverte, un message l’indique à l’utilisateur à la lecture de la puce [via une plateforme accessible sur smartphone]. Dès que la bouteille est ouverte, la puce NFC émet une alerte d’altération numérique irréversible, d’un état fermé à ouvert du bouchon (notamment en détectant le mouvement) » explique Hervé Berodier, responsable grands comptes et luxe pour Guala Closures. Si les capsules à vis peuvent déjà ressembler à un sceau d’inviolabilité, leur ouverture classique étant visible sur la découpe de la coiffe, mais de « petits malins peuvent enlever une capsule de telle manière que ce ne soit pas facilement perceptible. Nous apportons une garantie numérique » indique Hervé Berodier, qui note l’intérêt de premiers opérateurs pour cet outil (sur des bouteilles haut de gamme).

Support de communication

Commercialisant ces capsules connectées depuis 2018, Guala Closures indique que les bouchons connectés permet de l’engagement consommateur (support de communication, allant du concours à la fidélisation…), de la traçabilité (suivi de marchés), du big data (dans le respect des normes RGPD) et de l’authentification (pour les marchés victimes de contrefaçons) et de l sécurisation. « La capsule connectée permet un support de communication avec le consommateur (échange sur l’histoire, conseils sur les accords mets et vins…) » note Hervé Berodier. « La capsule connectée est à prendre comme une dépense marketing » renchérit Violette Montagnese.