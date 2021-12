1 million â‚¬ de crÃ©ances vigneronnes en suspens avec la liquidation du vracqueur Anagram (ex-RaphaÃ«l Michel)

La rédaction

Le 03 décembre 2021 à 15:17:51

Bonjour VignerondeRions, d'après nos informations, les 70 000 hl stockés dans les caves d'Anagram ont été payés et sont issus de millésimes plus récents que les vins non réglés par Raphaël Michel au moment du redressement de 2018. Certains vignerons ont pu faire valoir une clause de réserve de propriété pour récupérer leurs vins, mais d'autres n'ont pas le faire suite à des assemblages (et vinifications pour les raisins). Bonne journée