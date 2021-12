Nouvelle info-tri Ã  Ã©tiqueter sur les cartons, mais pas les bouteilles de vin

I

ssu de la loi anti-gaspillage et économie circulaire (loi Agec), le décret n° 2021-835 du 29 juin dernier sur « l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus » oblige, dès le premier janvier 2022, « tout produit mis sur le marché à destination des ménages […] à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fasse l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'une règle de tri et d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit ».

Si les bouteilles de verre sont exemptées, la filière vin doit apposer le logo Triman et les nouvelles info-tri sur ses cartons, caisses bois et autres Bag-In-Box (BIB). « Tout juste validée par les pouvoirs publics, cette nouvelle Info-tri devra figurer sur tous les emballages ménagers et papiers graphiques à partir du 1er janvier 2022 et au plus tard le 9 mars 2023 » précise dans un communiqué de l’Adelphe*. Datant de 2012, « l’Info-tri évolue en même temps que le tri se simplifie progressivement en France » ajoute l’entreprise agréée par l’état, notant avoir réalisé 18 mois de tests auprès des consommateurs pour valider sa « nouvelle signalétique ».

85 % de recyclage pour le verre

Si « aujourd’hui, 70 % des emballages ménagers sont recyclés en France. Le verre fait partie des emballages qui se recyclent le plus avec un taux de recyclage de 85 % » ajoute l’Adelphe.

* : « Cette nouvelle obligation s’applique à l’ensemble des entreprises, qui pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 6 mois au titre de l’écoulement de leurs stocks d’emballages et de papiers fabriqués ou importés avant le 09/09/2022 » précise Adelphe.