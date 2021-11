"Je ne pensais pas que le Champagne Day prendrait des proportions pareilles"

P

ourquoi avez-vous créé un jour spécial pour le champagne ?

Je suis un amoureux du champagne et de tout ce qui s’y réfère, je voulais mettre en lumière le fait que le champagne est plus qu’une boisson consommée lors d’événements ou de célébrations, j’ai donc choisi un jour au hasard pour me décaler de cette idée reçue.

Le champagne est aussi un vin qui apporte tellement de joie. Cette joie est multipliée par les gens qui la partage donc je me suis dit : "pourquoi ne pas créer un jour spécial où les gens vont pouvoir, tous en même temps, dans le monde entier profiter de ce moment ?"

Pourquoi célébrer le Champagne Day le 4ème vendredi du mois d’octobre ? Y-a-t-il une raison particulière ?

Comme je l’ai dit, j’ai choisi un jour au hasard lors du lancement. À partir de la deuxième édition, je me suis dit que fêter ça le 4ème vendredi du mois d’octobre serait plus cohérent.

Douze ans après, pensiez-vous que cette idée de célébrer le champagne prendrait autant d’ampleur à travers le monde ?

Honnêtement, je n’imaginais pas que ça prendrait des proportions pareilles. Ça a continué de grandir d’années en années grâce aux amoureux du champagne un peu partout.

D’après vous, comment un événement initialement digital s’est-il transformé en un jour célébré dans le monde entier ?

Le fait d’avoir imaginé cet événement dès le départ en se servant des réseaux sociaux en a fait par nature un événement international.

Les consommateurs partout dans le monde ont commencé à tweetter à propos de cet événement tout en faisant sauter les bouchons.

Comment célébrez-vous le "Champagne Day" ? Est-ce que vous avez un rituel ?

Avec du champagne, bien sûr. Mais mon petit rituel consiste à me rendre dans ma cave et choisir quelques unes de mes bouteilles préférées, inviter des amis et laisser la magie des bulles s’installer.