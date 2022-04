Les clés d'une gestion durable des sols viticoles

E

n octobre et novembre, la Chambre d’agriculture de Gironde compte profiter du PNDV Tour, de la journée « La Vie sans herbi » et du « Mois de la bio » pour dévoiler son "Guide Décisol".

« Son objectif est d'aider le viticulteur à réadapter son itinéraire technique vers des modes de gestion plus durable des sols selon ses problématiques agronomiques et son système de production » explique Pauline Burlier, une des conseillères à l’origine du projet.

Disponible gratuitement via ce lien, Décisol aborde les questions les entendues sur le terrain. « C’est par exemple le cas de : Comment maîtriser mon rendement ? Comment réduire mon utilisation d’herbicides ? Comment favoriser la biodiversité ? Comment maîtriser les « mauvaises herbes ? » cite Pauline Burlier.

Différentes solutions agronomiques

A chaque fois, l’équipe gestion durable des sols viticoles de la Chambre propose un panel de solutions agronomiques telles que la gestion extensive des enherbements naturels, l’implantation des engrais verts, avec une liste d’espèces classées selon leur capacité de maîtrise des adventices, leur comportement végétatif et le type de sol de la parcelle de vigne.

Le guide donne également des conseils sur les doses à utiliser et la façon de les semer, ou sur le choix des apports d’engrais ou d’amendements...

Decisol renvoie enfin le lecteur vers une batterie d’outils de diagnostics essentiels, tels que la BOCQS, et Garance, et des liens externes utiles. La Chambre d'agriculture sortia d'ici peu une application mobile regroupant tous ses outils, projets, vidéos, et articles.