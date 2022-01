Amorim se diversifie dans les bouchons en verre

L

eader mondial du bouchage des vins (5,4 milliards d’unités vendues annuellement, essentiellement en liège), le groupe portugais Amorim diversifie son portefeuille avec le rachat de 50 % des actions de la société Vinolok au groupe tchèque Preciosa (le verrier conserve l’autre moitié des participations). « Spécialisé dans la production de bouchons en verre et cristal pour vins premium, spiritueux et eaux minérales », le fournisseur Vinolok doit permettre à Amorim de « venir compléter son portefeuille de produits et de créer un effet de levier sur son réseau de distribution mondial ».

50 millions unités/an

Plus pratique que le bouchon liège traditionnel, sans être aussi disruptif que la capsule à vis, le bouchon en verre Vinolok table sur sa facilité d’usage et son positionnement premium. Les ventes annuelle de Vinolok s’élèvent à 50 millions d’unités pour 16 millions d'euros de chiffre d'affaires.

A noter que l'accord de distribution (hors de la France) entre Vinolok et Vinventions (ex-Nomacorc) n'a duré que de 2015 à 2018.