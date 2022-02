1200 exposants ont signé pour Wine Paris

A

date, 1200 exposants se sont engagés à participer à Wine Paris en février 2019 (750 exposants pour Vinisud et 450 pour Vinovision Paris). « Notre objectif est de réunir 2000 exposants et d’accueillir 25 000 visiteurs dont 35 % d’internationaux » précise Pascale Ferranti, directrice du salon. « Aujourd’hui, nous travaillons avec l’ensemble de la filière viticole française grâce à une collaboration étroite avec les interprofessions » indique Pascale Ferranti. Dans ce cercle interprofessionnel, l’interprofession bordelaise est absente mais Pascale Ferranti assure parvenir à impliquer les acteurs de la région. A titre d'exemple, Bernard Magrez sera exposant et le Grand cercle des vins de Bordeaux organise une dégustation. D'autres organisations bordelaises réfléchissent de près à la possibilité d'exposer.

L'Alsace annoncée

Dans ce bilan d’étape, un point donne particulièrement satisfaction : l’implication plus marquée de régions restées discrètes durant Vinovision 2018. Le Civa prend pour la première fois un stand, la Champagne et la Bourgogne augmentent leur surface d’exposition. « La belle vendange, satisfaisante en quantité et qualité est un paramètre positif. Il y aura du vin à vendre » se satisfait Pascale Ferranti.

Concernant Vinisud, si l’édition parisienne perd le FIA, le Palais Méditerranéen (espace de dégustation libre) est reconduit. « Il sera baptisé autrement » précise Pascale Ferranti qui indique également la disparition de la Sparkling zone (espace de dégustation libre de vins effervescents). Wine Paris accueillera des animations clés de Vinisud : Wine Mozaïc, le Digital Hub et la Nouvelle Vague. Ce dernier espace, dédiée aux jeunes entreprises (avec des prix attractifs), permettra de découvrir les pépites de demain qu’ils soient des vignobles du Sud ou septentrionaux.