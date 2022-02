Vinvention lance un bouchon aggloméré au rendu « liège naturel »

l

« Quand vous l’avez en main, vous avez l’impression d’avoir un bouchon naturel » se félicite Fabrice Chevallet, le vice-président ventes et marketing du groupe Vinvention. Présentant aujourd’hui à la presse son nouveau bouchon Sübr*, le F70, le leader du bouchage alternatif des vins promet un obturateur technologique à l’esthétique inédite, se rapprochant d’un bouchon de liège traditionnel. « On sait ce que veulent nos clients, des bouchons garantis sans défauts et les plus beaux possible » résume Fabrice Chevallet.

Commercialisée l’an dernier avec le M50, la gamme Sübr d'Ohlinger est constituée de bouchons microagglomérés en liège portugais (fourni par Cork Supply), garantis sans goût de bouchon (par analyse TCA) et réalisés sans colle (avec un liant d’origine végétal biodégradable). À part une dimension un peu plus longue, l’évolution du F70 par rapport au M50 concerne la technique de finition visuelle, brevetée et permettant un rendu proche du liège naturel.

Affichant la volonté de concurrencer Diam sur le terrain des bouchons techniques en liège, la gamme Sübr se positionne désormais clairement en face d’Amorim, le géant portugais leader des bouchons pour le vin. Le Sübr F70 se pose en alternative économique aux prix croissants du liège, avec un prix de vente débutant à 250 € les mille unités (quand le M50 est vendu 150-200 € et que le Nomacorc green se négocie à 80-150 €).

Lancée l’an dernier, la catégorie Sübr cherche encore sa place sur le marché, ses ventes avoisinant « quelques centaines de milliers d’unités en 2018 » reconnaît Fabrice Chevallet, qui prévient : « on ne fait pas un produit niche, ça doit être un relais de croissance et représenter rapidement plusieurs centaines de millions de bouchons vendus ». Récompensé par une citation au palmarès du Vinitech, le Sübr F70 sera présenté lors du salon bordelais. Il est déjà disponible pour de premières mises.

* : Sübr peut se prononcer à la française (suber) ou à l’allemande (« zuber »).