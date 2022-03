L'ANPAA dévoile ses propositions anti-vin aux candidats

CognacXO

Le 26 janvier 2017 à 23:54:40

Ça y est!...les buveurs d'eaux (plates ou gazeuses...) sont de retour...Et ils vont convaincre nos candidats à la présidentielle de créer des AOC pour les meilleurs crus d'eau plate ( vittel, contres, hepar,etc,...) ou effervescentes ( Vichy, Badoit,Perrier, etc...). A l'heure ou nos candidats cherchent par tous les moyens à réduire le chômage et à faire rentrer de l'argent dans les caisses, je ne pense pas qu'ils vont se ranger du côté de l'ANPAA....Ce n'est pas de la vente d'eau en bouteilles qui genere plus d'emplois et plus de fric par rapport à la viticulture... En plus, ces candidats veulent un retour à une France plus vivante et bienheureuse qui dépense son argent pour faire tourner l'économie (buveurs de vins et d'alcool avec modération...), plutôt qu'une France sombre et dépressive qui se renferme chez elle et qui ne dépense rien. ( buveurs d'eau sans modération...) Pour ce qui est du surpoids et de l'obésité, je ne connais pas de gros buveurs d'alcool obèses....ça serait plutôt l'inverse....Par contre, je connais des buveurs de Coca ou autres Bières, qui dépassent le quintal et demi et qui font le 1m3... Déduction : mettons un MUP à ces boissons sans alcool néfastes pour la santé et le moral...avant de commencer par le vin...i