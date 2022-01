Côte de Beaune : disparition d'Anne-Claude Leflaive, égérie de la biodynamie

F

igure tutélaire du chardonnay bourguignon autant que de sa culture en biodynamie, Anne-Claude Leflaive vient de nous quitter à l'âge 59 ans. Sa brusque disparition a l'effet d'un électrochoc sur les amoureux de la côte de Beaune, comme le relaie Bourgogne Live. Oenologue de formation, elle s'est impliquée dans la gestion du domaine viticole Leflaive en 1990, devenant la gérante de la propriété familiale en 1994 (après le décès de son père, Vincent Leflaive). Réglant la conduite du célèbre domaine sur la transmission aux générations suivantes, elle s'est rapidement convertie à la biodynamie. Selon « une vision holistique de la vigne, qui prend en considération tous les éléments qui entourent la vigne, que ce soit le sol, la plante, l'environnement aérien... », comme elle le résumait dans le film la Clef des Terroirs.

Fondé en 1905 à Puligny-Montrachet par son grand-père, Joseph Leflaive, le domaine éponyme regroupe 24 hectares de vignes, dont 5 en grand cru et 11,5 en premier cru. La société viticole possède également des vignes dans le Mâconnais (9,3 hectares de Mâcon-Verzé). Touche à tout ancrée à Puligny-Montrachet, Anne-Claude Leflaive s'est également aventurée en 2008 en Anjou, achetant avec Christian Jacques le domaine Clau de Nell (10 hectares). Elle s'est également essayée à l' œnotourisme avec la maison du Caroubier (chambre d'hôtes bioclimatique proposant une découverte slow-vignes) et avait participé au lancement de l'école du vin et des terroir en 2008 (organisme de formation professionnelle proposant des stages d'approfondissement sur la viticulture biodynamique : « approche Geothéenne » mi-avril, « de l'Agronomie à la spiritualité » mi-juilet...).

L'an dernier elle devenait la première femme à recevoir le Winemaker's winemaker award de l'Institut des Masters of Wine.

[Photo d'Anne-Claude Leflaive : Clau de Nell]