La Bourgogne expérimente un espace d’accueil éphémère pour les vendangeurs

Un partenariat entre la CAVB, l’État et trois communes viticoles permet d’accueillir 80 vendangeurs sur un terrain dédié pendant ces vendanges 2023. Une expérimentation destinée à attirer les saisonniers tout en évitant la multiplication des logements non réglementaires.

Lire plus tard

L

a CAVB (Confédération des Appellations et Vignerons de Bourgogne), l’État et les communes de Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny et Gevrey-Chambertin sont tombés d’accord. Leur convention, signée le 5 septembre, a permis la création d’un site d’accueil éphémère dédié aux saisonniers de cette vendange 2023.

Ouvert ce lundi 11 septembre, le site prend place dans la commune de Morey-Saint-Denis sur le terrain d’un prestataire spécialisé dans l’accueil des groupes. Un lieu « destiné principalement aux saisonniers des exploitations des trois villages signataires », précise Marion Saüquere, directrice de la CAVB.

Ce lieu d’accueil éphémère comprend des blocs autonomes pour les sanitaires et la restauration ainsi qu’un parking. « Les vendangeurs peuvent s’y installer avec leur camion ou leur tente, pour un prix intéressant, à 8 euros par jour ». Un service de sécurité est assuré, notamment pour le respect des horaires d’accès.

Séparer l’hébergement de la relation de travail

Cette expérimentation représente l’aboutissement d’une concertation entre la profession et les services de l’État. « Nous cherchions depuis un moment à résoudre l’équation du logement des vendangeurs en Bourgogne. Les domaines proposent de moins en moins d’hébergement en dur, et le logement sous tente est bloqué par les services de l’État dans les vignobles du nord du pays comme le nôtre. Cela entraînait une baisse d’attractivité pour nos domaines, sans compter la multiplication des hébergements dans de mauvaises conditions. Ici, l’avantage principal est de proposer un lieu réglementaire mais hors de la relation contractuelle entre viticulteur et saisonnier », détaille Marion Saüquere.

Si les retours sont positifs, « nous chercherons rapidement à élargir ce système à d’autres communes viticoles ». Comme il s’agit d’une première, l’État assure le financement de l’ensemble du projet à hauteur de 80 %. Une participation probablement revue à la baisse si l’expérience est renouvelée.

Pour s’inscrire : Mountain Farm - secrétariat – 03.80.34.14.66 - mf.hautsdemorey@outlook.com