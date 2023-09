Ã€ Bordeaux les visites de la vigne croissent plus que celle de la ville

Sauvée par l’afflux de touristes étrangers, la saison estivale bordelaise voit croître de 10 % les demandes de circuits œnotouristiques partant de la capitale girondine. Avec une appétence pour les accès en transport en commun, mais aussi les circuits sur la matinée et les vins blancs en cas de fortes chaleurs.

Les visiteurs Britanniques, Irlandais et Australiens ont un intérêt accru pour le vin et le vignoble indique l’office de tourisme bordelais. - crédit photo : Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole/Vincent Bengold

onnes nouvelles sur le front touristique des vins de Bordeaux : ils continuent de monter comme destination et attraction pour les visiteurs de la capitale girondine. Dans son bilan de la saison estivale, l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM) rapporte que « le nombre de places vendues par l’office de tourisme pour des visites ou excursions dans le vignoble a augmenté de 10 % cet été », en premier lieu vers Saint-Emilion, mais aussi le Médoc, « tandis que le chiffre est stable pour les visites de ville ».

Un développement soutenu par la hausse des visiteurs étrangers (+13 %), qui a plus que « compensé la réduction du nombre de touristes français (-9 %), qui s’explique principalement par le contexte économique » précise l’OTCBM. Les Français ne représentant que 26 % de demandes de visites œnotouristiques en juillet-août, les demandes étaient portées par les Britanniques (19 %), les Américains (9 %), les Espagnols (9 %), les Irlandais (8 %), les Australiens (7 %), les Allemands (5 %)… Les visites de châteaux comptant pour le quart des ventes, les trois quarts des produits oenotouristiques commercialisés à l'OTCBM concernent des excursions (plutôt à la demi-journée), sachant qu’« en période de grosses chaleurs les visiteurs privilégient les visites en matinée et sont demandeurs de visiter des domaines où ils pourront déguster des vins blancs ». Autre tendance, « de plus en plus de visiteurs souhaitent utiliser les transports en commun pour accéder au vignoble » pointe l’OTCBM, notant un « gros succès notamment de la ligne régionale 304 au départ des Allées d’Orléans pour Saint-Emilion ».

Coup de pouce du mauvais temps

À noter que les visites de musées bordelais ont augmenté de 8 % cet été, alors que « les épisodes de météo maussades ont favorisé la venue des visiteurs à Bordeaux, avec pour exemple des pics de fréquentation à la Cité du Vin » note l’OTCBM. « La Cité du Vin a en effet réalisé sa deuxième meilleure saison estivale avec près de 97 000 visiteurs cumulés. Les mois de juillet et août ont enregistré leur deuxième meilleure performance depuis l’ouverture de la Cité du Vin, + 7 % par rapport à 2019 » précise un communiqué de la Cité du Vin, relevant 54 % de touristes étrangers.

La saison touristique bordelaise poursuivant jusqu’en octobre, la coupe du monde de rugby en cours et la visite du roi Charles III devraient soutenir cette fin de saison.