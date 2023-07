Stéphane Derenoncourt passe la main et le conseil vin

A

yant fondé en 1999 la société de conseil Derenoncourt Consultants (société Vignerons Consultants à l’époque), Stéphane Derenoncourt (60 ans) annonce ce 27 juillet en cède le contrôle à ses associés de 20 ans : Julien Lavenu (45 ans), Frédéric Massie (45 ans) et Simon Blanchard (47 ans). « Afin d’assurer une transition efficace, je les accompagnerai sur le millésime à venir. Puis, je conserverai une activité de consultant auprès du château Pavie Macquin, domaine dans lequel je suis investi depuis 1990 et où je suis toujours intervenu seul » indique la figure du vignoble, originaire de Dunkerque, autodidacte installé dans le vignoble bordelais depuis 1982. Suivant 152 clients dans le monde, la structure de conseil est sutout présente en Gironde (95 clients), avec des activités dans le reste de la France (27 clients) et à l'étranger (30 dans 18 pays).

Véritable consultant de la contre-viticulture, Stéphane Derenoncourt laisse un héritage technique fortement marqué par une esthétique œnologique épurée et une approche très pédologique des terroirs. Sur 25 ans il est également devenu une personnalité publique, aux traits de Droopy incarnant un certain décalage par rapport aux usages bordelais. « Mes clients ne me demandent pas d'être mondain, mais de leur faire de bons vins. D'ailleurs, si l'on m'envoyait des invitations à mes débuts, je n'en reçois plus aujourd'hui » indiquait-il en 2015, lors de la sortie du Wine on Tour (éditions La Fabrique de l’Epure), ayant réussi « une carrière menée sans réseau. J'ai à mon actif un certain bilan qui peut imposer plus ou moins de respect ».

Contre le Bordeaux bashing

Annonçant cet été rester impliqué dans la communication, Stéphane Derenoncourt se sera mobilisé contre le Bordeaux bashing. Défendant en Gironde un vivier de pépites aux rapports qualité-prix imbattables, avec son collègue Michel Rolland, le consultant regrettait en 2021 « des sommets de ridicule dans l’image de Bordeaux. Mais c’est naturel vis-à-vis du comportement bordelais, dont les codes passéistes et la posture un peu bourgeoise ne sont plus adaptés au nouveau siècle. » Pour lui, « il y a trop d’intermédiaires sur la place de Bordeaux. C’est un modèle qui marche pour la production classée de luxe, mais pas pour les vins accessibles. […] La perte de relation avec le consommateur se fait non pas à cause du goût du vin de Bordeaux mais à cause de sa distribution. »

S’éloignant du conseil, Stéphane Derenoncourt va rester impliqué dans le vignoble, entre son association avec Alexandre Avatangelo dans le Clos Stegasta (île de Tinos, en Grèce) et le domaine de l’A qu’il possède et pilote depuis 1999 avec son épouse Christine Derenoncourt (à Castillon). Dans cette dernière appellation, Stéphane Derenoncourt participe au club Castillon Caractères. « Ça m’intéresse d’être au service des autres et de pouvoir leur ouvrir plus rapidement quelques portes » expliquait-il en 2022, ajoutant que « la porte est ouverte à tous les crus faisant du bon boulot, même peu ou pas connus ». Aujourd’hui, ce changement de carrière « me conduira à m’impliquer plus encore dans l’associatif au service de la défense des crus artisanaux du Bordelais et de mettre à mal un "bordeaux bashing" encore trop présent » conclut Stéphane Derenoncourt cet été.