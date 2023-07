La modulation de pulvÃ©risation par Lidar sÃ©duit John Deere

I

l cède aux sirènes du Lidar. John Deere jette son dévolu sur la société américaine Smart Apply –« application futée » pour les non-anglophones - spécialisée dans les traitements de précision pour cultures spécialisées. Les deux sociétés travaillaient déjà en partenariat depuis 2020. Après ces fiançailles, le mariage est donc de rigueur. Le contrat a été annoncé comme signé ce 14 juillet. La dot est prometteuse : une technologie de modulation des traitements phytosanitaires en fonction d’une détection Lidar embarquée de la quantité de végétation à traiter.

Plutôt ingénieuse qu’ingénue, la société d’Indianapolis a développé le Smart Apply Intelligent Spray Control System, comme « un kit de mise à niveau qui peut améliorer la précision et les performances de pratiquement tous les pulvérisateurs à jet porté utilisés dans les applications de pulvérisation dans les vergers, les vignobles et les pépinières » peut-on lire dans le communiqué mis en ligne mi-juillet.

Pas de feuille, pas de spray

Dans le détail technique, le Lidar détecte la présence d'arbres et de vignes individuels. Les algorithmes de Smart Apply ajustent automatiquement le volume de pulvérisation en fonction de la densité du feuillage pour optimiser la protection. Le système arrête de pulvériser entre les arbres et les rangées, sans intervention humaine. Le logiciel propriétaire de Smart Apply, compatible GPS, capture un tout un éventail de données pendant la pulvérisation. Le système documente « la date et l'heure de la pulvérisation, les volumes de pulvérisation globaux, les économies de produits, le nombre d'arbres, le volume de la canopée, la santé des arbres ou des vignes individuels et les hectares pulvérisés ».

La technologie développée a notamment été mise en œuvre en vigne et en arboriculture. Elle « permet d'obtenir jusqu'à 93 % de ruissellement chimique en moins et jusqu'à 87 % de réduction de la dérive dans l'air, tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques en moyenne de 50 %, avance John Deere. Avec moins de produits chimiques, les producteurs réduisent également en moyenne de 50 % la consommation d'eau ».

Objectif vigne en France ?

Ce voyage de noces US fera-t-il des petits ? John Deere avait déjà quelque peu adopté le constructeur espagnol Fede que l’on trouvait dans son réseau, avant que ce dernier soit acheté par Kubota. En avril 2022, John Deere a noué un partenariat avec GUSS, une entreprise californienne spécialisée dans les pulvérisateurs robotisés pour vignes et vergers. Que ce soit Fede, Guss ou Smart Apply, etc. JD intègre très vite les technologies. Lors du Sima 2022, le poids lourd américain et leader des pulvérisateurs automoteurs en France a lancé sa solution grandes cultures de pulvérisation par spot "See & Spray". Mais au-delà des grandes cultures, les solutions vigne de John Deere se font attendre.

« Smart Apply a été fondée en 2014 et compte environ 20 employés à temps plein, précise le communiqué. Smart Apply est principalement vendu par l'intermédiaire de concessionnaires John Deere aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Canada et en Angleterre. À l'avenir, Deere prévoit de proposer Smart Apply dans une grande partie de son réseau de concessionnaires en Amérique du Nord et en Australie et explorera d'autres opportunités sur de nouveaux marchés ». A quand la viticulture européenne brexitée ? Culture dite à haute valeur ajoutée, la vigne est dans la cible de la technologie achetée. Encore un peu de suspense avant un éventuel faire part de naissance.