John Deere investit dans les pulvérisateurs pour vignes autonomes

omme l'annonce La France Agricole, John Deere poursuit ses acquisitions et partenariat stratégique dans le domaine de la robotique agricole avec l’annonce d’une joint-venture avec GUSS Automation.

Cette entreprise californienne conçoit et produit des solutions autonomes pour la pulvérisation des vignes larges et des vergers. Ces machines sont guidées grâce à la combinaison d’un GPS, de radar et de nombreux capteurs embarqués.

Pulvérisation ciblée

Son dispositif Select Spray détecte l’arbre ou le plant et lui délivre l’exacte quantité de produit nécessaire pour le couvrir entièrement, indépendamment de sa taille et du dénivelé du terrain. Grâce à ce partenariat, GUSS va commercialiser ses pulvérisateurs dans le réseau John Deere et poursuivre son développement avec l’appui du géant américain.