Le robot enjambeur Zilus, petit nouveau de Sabi-Agri en démo dans les vignes

odulable, polyvalent, tout terrain, offrant quatre possibilités de pilotage, le dernier sorti de l’entreprise Sabi-Agri a quelques arguments prometteurs entre ses chenilles pour ses premières démonstrations.

Ce robot enjambeur propose 6 positions à partir d’1,50 m hors tout jusqu'à 2 m et un enjambement dont la hauteur varie entre 1,85 et 2,05 m. Il possède 4 modes de pilotage différents. Grâce à une télécommande sur tablette à la parcelle, manuellement avec un poste de pilotage amovible placé sur le robot ou en autonomie totale grâce à la technologie GPS RTK. « L’avantage c’est que le viticulteur peut faire son arpentage lui-même en conduisant le robot depuis la cabine amovible une première fois dans les parcelles pour rendre son tracteur autonome ensuite. » explique Alexandre Prevault Osmani co-fondateur de l’entreprise Sabi-Agri présent lors de la démonstration. Dernier mode de pilotage possible : l’accord robotique avec le tracteur Alpo (via le Zilux Box installée dessus) déjà connu de la même marque. Le président souligne : « L’accord robotique permet de démultiplier le travail : à bord de son tracteur électrique Alpo, le viticulteur travaille sa vigne et pilote son robot tout terrain Zilus, qui réalise les mêmes opérations ou des opérations complémentaires. ».

Le robot Zilus est d’ailleurs équipé du même système de de motorisation (50 chevaux électriques), des mêmes batteries et mêmes vérins qu’Alpo.

Robot tout terrain modulable

Zilus peut changer de chenilles comme de chemise : il est possible de lui fixer une paire aux crans plus prononcés (voir photo) pour aller taquiner les devers et les coteaux jusqu’à 55 % de pente (en l’équipant de masses à l’avant) ou bien lui mettre une paire moins agressive pour des parcelles plus à plat.

A droite comme à gauche du robot des espaces vierges ont été pensé pour pouvoir boulonner et déboulonner certains éléments comme la cabine de pilotage, une benette, ou « bientôt une cuve de pulvé encore à l’étude » raconte le co-fondateur.

Chenilles prévues pour des terrain en fortes pentes ou devers. Crédit photo: Sarah El Makhzoumi



Zilus propose 3 zones de travail avec portes-outils avant, perches centrales et portes-outils arrière. "Et c'est tout l'intêret de la largeur modulable du robot : si l'on est en vignes très étroites on reste sur les portes outils et si on élargit le tracteur on peut aussi travailler avec les perches !" précise Alexandre Prevault Osmani. Au travail, il est tout à fait compatible avec des outils mécaniques classiques mais également électriques et hydrauliques (possibilité de fixer une centrale hydraulique de 30L sur la zone vierge).

Autonome pendant 8 à 10heures il peut travailler jusqu’à 6km/h pour 2 h de temps de charge.

Prix public arrivant courant septembre/octobre.