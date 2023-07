Jean-Baptiste Mouton prend la direction d’Advini en Bourgogne

E

n poste depuis mai dernier, Jean-Baptiste Mouton prend la direction du bassin Bourgogne du groupe languedocien AdVini. Il pilote la maison Champy fondé à Beaune (qui revendique le titre de "plus ancienne maison de Bourgogne", étant fondée en 1720) et le domaine Laroche basé à Chablis (90 hectares), mais également actif en Languedoc à Béziers (avec le mas La Chevalière, 32 ha). Il succède à Thierry Bellicaud, qui avait pris la direction de Laroche depuis son rachat par Advini en 2009 et la présidence de Champy après l'acquisition de 2016 (faute d'avoir pu acheter Béjot).

Ayant précédemment dirigé la maison Paul Jaboulet Ainé à Tain-l'Hermitage, Jean-Baptiste Mouton connaît bien la filière des vins et spiritueux après 13 ans chez Pernod­-Ricard (au Chili, en Angola et en Pologne). Mais le diplômé de Neoma a également travaillé dans l’industrie de l’agroalimentaire (Danone en république Tchèque et Slovaquie) et du tabac (pour le groupe Altadis en Pologne)