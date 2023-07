"Raisonnable et confiante", la Champagne fixe son rendement 2023 à 11 400 kg/ha

L

e bureau exécutif du Comité Champagne a décidé ce matin de fixer le rendement autorisé pour la vendange 2023 à 11 400 kg/ha. Le rendement agronomique est actuellement estimé entre 15 000 et 17 000 kg/ha. « C’est une décision prudente et optimiste, commente Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons de Champagne. Cela correspond à ce que nous avons prévu de vendre ». Le Comité Champagne table sur 314 millions de bouteilles vendues en 2023, puis 315 millions les années suivantes. Le ratio de stock visé est de 3,8 ans.

« C’est une décision raisonnable et confiante, estime David Chatillon, président de l’Union des Maisons de Champagne. Maintenir les ventes à 315 millions de bouteilles nous parait être un bon objectif dans un contexte d’inflation. Pour les vendanges 2023, les quelques centaines de kilogrammes de plus que le remplacement des ventes ont pour but de ne pas entrainer de surchauffe sur le marché de l’approvisionnement ».

Réserve individuelle

Les viticulteurs pourront donc cueillir 11 400 kg/ha, puis alimenter leur réserve individuelle (RI), dont le plafond vient d’être porté à 10 000 kg/ha, jusqu’à la limite du rendement butoir qui est de 15 500 kg/ha. La reconstitution de RI pourra donc atteindre, au maximum, 4 100 kg/ha.

Les dates des vendanges devraient être connues le 31 août ou le 1e septembre. Elles devraient débuter vers le 7 septembre dans la majorité des exploitations.