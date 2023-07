On dirait le SUR (règlement d’usage durable des pesticides)

Ce qui me trouble le plus , c?est la passivité et la résignation de tout le monde agricole, drogué au subventions de la paC, de la passivité, pour ne pas dire la castration des grands syndicats et de la lâcheté de nos gouvernants face à Bruxelles. Une espèce de wokisme intellectuelle. Tout ce petit monde se dirige, comme des moutons vers l?abattoir. Peut-être que notre civilisation a vécu.

JFD

Le 13 juillet 2023 à 13:21:48

0 phytos? Incroyable! nous sommes de plus en plus nombreux sur la terre, il faut nourrir forcement plus d'hommes et de femmes donc il faut aussi produire plus, ce qui est logique pour tout le monde, donc j'en déduis, moins ou 0 phytos va donc produire moins face aux maladies des végétaux et donc moins de nourritures pour plus de personnes à nourrir, ce qui va donc entrainer des manques de nourritures, creer des famines, et comme les produits manqueront pour manger, les prix vont augmenter bien sur plus de demande que d'offres. Ce qui va entrainer des pillages, des bagarres des vols et ensuite vive la guerre civile! Car nos politiques n'auront encore rien penseés des conséquences que trop d'écologie bureaucratique peut entrainer. Je m'arrète là car il y aura encore d'autres conséquences.... Je vous laisse deviner.