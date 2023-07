Plus de 20 000 bouteilles de vin saisies à Hong Kong

L

es douanes affirment avoir découvert que des criminels complotaient pour utiliser des navires de haute mer afin de faire passer des marchandises en contrebande vers la Chine continentale via des pays d'Asie du Sud-Est. Quinze conteneurs, dont la marchandise déclarée était de la pâte à papier, étaient sur le point d’être expédiés vers le continent en passant par Singapour. Lors de l'inspection, les agents des douanes ont constaté que les 15 conteneurs étaient entièrement remplis de caisses en bois. Certaines d’entre elles étaient utilisées pour transporter du papier brut, tandis que la plupart servaient à dissimuler des marchandises soupçonnées d'être des produits de contrebande. La marchandise portait principalement sur des produits électroniques, notamment des circuits intégrés, des cartes de circuits imprimés et des condensateurs, pour un total d'environ 1,1 milliard de pièces.

Des Bourgognes et Bordeaux dans le lot

Parmi les autres marchandises figuraient environ 25 tonnes d'ingrédients alimentaires coûteux, quelque 20 000 bouteilles de vin, environ 27 000 CD de musique classique et disques en vinyle, ainsi que des espèces en voie de disparition répertoriées. À en juger par les images et le flux vidéo en direct présentés le 26 juin lors de la conférence de presse des douanes, la majorité des vins sont de la marque australienne reconnue, Penfolds. Les cuvées St Henri et Bin 28 figurent parmi les bouteilles identifiables au sein de la cargaison. Les vins de Bourgogne étant de plus en plus prisés, certaines maisons bourguignonnes figuraient dans le lot. Ainsi, des vins des Hospices de Beaune, du Domaine d'Eugénie Aux Brulées et le Montrachet Grand Cru d’Etienne Sauzet ont été saisis par les autorités hongkongaises, auxquelles s’ajoutent quelques crus classés de Bordeaux, comme le montre la vidéo des douanes.

Penfolds reste prisé en Chine

Cette saisie représente de nouveau une prise importante de vins de contrebande destinés à la Chine continentale, faisant suite à deux incidents survenus l'année dernière. En décembre, les autorités douanières ont confisqué 9 000 bouteilles de vins de contrebande, ayant déjà mis la main sur un nombre impressionnant de 30 000 bouteilles deux mois auparavant. Dans les trois cas, la marque Penfolds orne la majorité des vins saisis. La quantité importante de vins sous cette marque australienne identifiée en contrebande laisse supposer que la demande en reste élevée sur le marché chinois, malgré des droits de douane allant jusqu'à 218 %. Elle semble indiquer également qu’au bout de deux ans et sans signe de levée des taxes dans l’immédiat, les marchands qui avaient stocké des vins Penfolds à Hong Kong, exempt de ces taxes, dans l'espoir d'entrer en Chine continentale une fois les droits de douane levés, sont à bout de patience.

Un moyen d’éliminer des stocks coûteux à Hong Kong

D'après les données de Wine Australia, il s’avère que les exportations de vin australien vers la ville détaxée ont augmenté de 24 % au cours des 12 mois qui ont suivi l'imposition par la Chine de droits de douane élevés sur le vin australien. À l'heure actuelle, les droits de douane sont toujours en vigueur, ce qui entraîne des coûts de stockage à long terme à Hong Kong, l'une des villes les plus chères du monde. Cette situation difficile a peut-être incité de nombreux importateurs parallèles à se débarrasser de leurs stocks, et la contrebande transfrontalière fait sans aucun doute partie des moyens d’y parvenir.