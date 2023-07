Après 15 ans sous tension, le vigneron Virgile Joly remis au courant électrique

M

algré le vote du conseil municipal de St Guiraud, le 6 juin dernier, accordant le raccordement à l'électricité du domaine Virgile Joly, le vigneron préférait rester prudent et garder profil bas. « Des décisions de la mairie en notre sens, il y en avait déjà eu, sans néanmoins être suivies », rappelle-t-il. Cette fois pourtant, les paroles ont été suivies d’acte, et les autorisations de raccordement ont bien été reçues par Enedis, qui a pu démarrer les travaux de ce raccordement depuis le 26 juin. Un grand ouf de soulagement pour le vigneron languedocien qui a déjà vu passer une décennie de luttes administrative et judiciaire pour arriver à la construction de sa cave. Depuis la livraison de celle-ci en 2018, le vigneron fonctionnait sans raccordement aux réseaux généraux d’eau et d’électricité pour sa cave et son logement joint.

Toujours pas d'eau

Il sait à présent que son installation électrique sera opérationnelle avant les vendanges 2023. « Enedis a planifié au 27 juillet la coupure de courant pour finaliser ce raccordement », détaille le vigneron, qui n’aura alors plus qu’à s’occuper de quelques détails techniques d’adaptation et choisir son fournisseur d’accès. Soutenu par une association, relayé par la presse locale et spécialisée, puis par un documentaire sur TF1, le bras de fer au long cours trouve une 1ère issue heureuse pour le vigneron, qui va pouvoir arrêter de faire tourner son générateur électrique à tous instants. « Au-delà de la cave et des besoins en froid et en matériel, c’est tout un ensemble de choses du quotidien qui prennent une perspective plus ‘normale’, du chauffage à la machine à laver », ressasse celui qui est également président du syndicat de l’appellation de son terroir Languedoc - Saint-Saturnin.

Si le volet électrique était érigé en priorité par l’association de soutien au vigneron, l’approvisionnement en eau, entrant dans le champ de compétences de la communauté de communes vallée de l’hérault et son service des eaux. Sur ce point, « la rotation des citernes d’eau va donc continuer », acquiesce le vigneron de Saint-Guiraud.