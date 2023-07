En Savoie, belle saison viticole un peu entachée dans les vignes de Combe

L

a vigne est belle, verte, et forte dans la région viticole Savoie Mont Blanc. Sébastien Cortel, chargé de mission protection des cultures à la Chambre d’Agriculture de Savoie Mont Blanc confirme : « Nous avons eu une très belle sortie de grappe et une belle floraison également. Actuellement nous sommes au stade petit pois. Nous n’avons eu aucun souci de pluie ! Nous avons comptabilisé 100mm au mois de mars, 80mm en avril 43mm en mai et 12mm en juin ! »

Les quelques épisodes orageux n’ont pas alerté les viticulteurs savoyards outre mesure, sauf dans la zone de Combe. « Ça reste très sain partout, mais on retrouve pas mal de vignes de ces parcelles bien avancées dans ce périmètre touché par le mildiou sur feuilles comme sur grappes. » rapporte le conseiller.

Benoît Grisard, viticulteur sur le domaine de 23 hectares éponyme dans la zone de Combe confirme l’observation du conseiller : « L’alternance de beau et de chaud a fait ressortir le mildiou dans certaines parcelles. Chez moi, certaines sont saines, mais certaines sont touchées à hauteur de 50%. » Cependant, le viticulteur se satisfait de voir ses vignes vigoureuses cette année. Il préfère ne pas être trop alarmiste : « Pour l’instant la saison est encore bonne, si on part vers le beau ça devrait aller, mais si on connaît à nouveau des périodes orageuses ça sera plus inquiétant. »

Vigilance oïdium en fin de saison

Pour le moment aucune trace d’oïdium dans les vignes. Cependant, Sébastien Cortel, rappelle « Nous avons eu deux semaines de temps assez favorable à l’apparition de l’oïdium. Malheureusement chez nous, nous faisons face un oïdium assez tardif et on s’en aperçoit toujours en fin de saison. » Vigilance donc.