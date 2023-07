Nathalie Roubaud préside la fédération Paca-Corse des Vignerons indépendants

A

u mois de mai, la fédération régionale Paca-Corse des Vignerons indépendants a élu sa nouvelle présidente en la personne de Nathalie Roubaud, vigneronne au château Nestuby, à Cotignac, dans le Var. Elle succède à Laurent Bunan, et veut avant tout « consolider le travail que la fédération mène avec succès » jusque-là en se plaçant dans la continuité de ses prédécesseurs. Dans la lignée de ce qu’elle a accompli au sein du domaine familial que son grand-père avait installé en 1947, et qu’elle a repris en 1994 aux côtés de son mari.

Nathalie Roubaud explique vouloir préserver l’indépendance de sa fédération et se distingue par le développement des deux axes qu’elle a fixés pour son exploitation : le vin et le tourisme. Cette mère de trois enfants, qui l’accompagnent dans la gestion du domaine familial, est également vice-présidente de l’office de tourisme Provence Verte et ancienne élue de la chambre d’agriculture du Var, « convaincue de l’importance de la vigne et du vin dans la vie d’un paysage », reprend un communiqué. Elle est également élue au sein du conseil municipal de sa commune, adjointe en charge du développement du territoire.

Force du collectif

Elle ajoute donc maintenant une nouvelle casquette pour son emploi du temps déjà bien rempli, alors qu’elle avait intégré le conseil d’administration du syndicat des Vignerons du var à 21 ans. Femme d’engagement, elle entend préserver l’unité de la profession dans sa diversité. « C’est une vraie famille, où nous faisons le même métier, chacun avec ses spécificités. Je veux défendre l’indépendance de chaque vigneron au sein d’une communauté qui se retrouve pour échanger, s’entraider, s’enrichir mutuellement. C’est la force de notre collectif », appuie-t-elle.