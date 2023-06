Les vins AOC Languedoc se vivent et se boivent à présent dans la

L

es vins de l’appellation Languedoc seront désormais « vibrants » ou ne seront pas. Cette empreinte vibratoire sera même doublée d’un « vin vivant » sur les affiches de communication visuelle qui seront déployées pour la nouvelle communication de l’appellation qui commence cet été, à l’occasion du 15ème anniversaire de la création de la nouvelle AOC Languedoc. Construit par les vignerons eux-mêmes, ce nouvel axe de communication et d’identité vient d’être dévoilé à l’ensemble des producteurs à l’occasion de l’assemblée générale du syndicat AOC Languedoc le 27 juin. « C’est la 1ère fois que notre communication se base autant sur la production », défend Anaël Payrou, directeur de la cave coopérative audoise du Cellier des Demoiselles, pour présenter cet aboutissement de la dizaine de réunions de travail engagées depuis un an pour réorienter l’image de l’appellation.

Pas d’appel aux agences de communication, la parole a été laissée aux vignerons de la commission communication de l’ODG et de la section interprofessionnelle, pour laisser libre cours à leur volonté « de susciter la curiosité du consommateur à travers un outil original et impactant, via ce travail collaboratif où nous, vignerons, construisons l’image qui va nous représenter », développe Anne-Laure Boras, vigneronne au domaine du Nouveau Monde, à Vendres dans l’hérault. Cette nouvelle identité centrée sur la vibration des vins image « l’envie des vignerons d’exprimer les émotions, le plaisir qu’ils pouvaient ressentir lorsqu’ils sont dans leurs vignes. Ils voulaient transmettre ces vibrations de leur quotidien que l’on va retrouver dans leurs vins », poursuit Anne-Laure Boras.

Aller chercher au plus profond de nos vins

Jusqu’au bout de l’idée vibratoire, le fond visuel de la campagne touche à l’essence même de la composition des vins languedociens, en utilisant l’image des trois couleurs de vins de l’AOC vues par le prisme du microscope. « Cette image microscopique, c’est la volonté d’aller chercher au plus profond de nos vins. C’est le cœur de leur côté vibrant et vivant qui se transmet dans la bouteille », reprend Anaël Payrou, qui n’hésite pas à filer la métaphore musicale, « plus qu’une mélodie ou un air, la vibration de la musique transmet un ressenti ; c’est la même chose pour nos vins ». Reprenant tous les codes des vidéos ASMR (autonomous sensory meridian response, réponse sensorielle autonome méridienne ndlr) en laissant libre cours aux sons du vignoble et d’un moment de convivialité autour du vin, un film promotionnel sans paroles ni musique accompagnera ce nouvel axe de communication. « Ce format est volontairement en rupture pour ne transmettre que l’essentiel : la vibration et le ressenti de nos vins », valide Anne-Laure Boras.

Grâce à l’augmentation de CVO (cotisation volontaire obligatoire) de 3 à 5€/hl voté il y a deux ans, le budget alloué à cette nouvelle campagne atteindra 1 million €, décliné entre opérations médias, travail auprès d’influenceurs, opérations avec le CHR et même des concerts dans le vignoble cet été. « C’est une multiplication par 4 du budget alloué ces 5 dernières années », souligne Jean-Benoît Cavalier, président du syndicat de l’AOC Languedoc. Si les représentants de l’ODG se félicitent « d’une forte fidélisation de nos consommateurs ces dernières années », souligne Anne-Laure Boras, l’enjeu essentiel de cette refonte identitaire vise « le recrutement des nouveaux consommateurs ». L’appellation, qui revendique environ 250 000hl annuellement, dispose en effet du potentiel pour en produire le double. « Nous ne fixons aucun objectif mais si nous pouvons vendre l’ensemble du potentiel de production de notre AOC, nous ne nous ne plaindrons pas ! », termine Jean-Benoît Cavalier.