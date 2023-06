Grêle dans les vignes d'Irouléguy : un appel à la solidarité et aux dons

L

e mardi 20 juin, le ciel a craché sa colère pleine de grêlons sur la tête des producteurs d’Irouléguy mais également d’autres zones du Pays-Basque notamment la zone d’Espelette.

Comptant des dégâts moyens de 45% sur feuilles et de 40% sur grappes sur l’aire d’appellation Irouléguy, le syndicat des vins éponyme co-signe un appel collectif à la solidarité avec la BLE CIVAM Bio Pays Basque, l’Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque – Idoki, le Syndicat paysan ELB, l’InterAMAP Pays Basque et le Syndicat d’Appellation Piment d’Espelette.

L’appel incite tous les réseaux ainsi que les autres paysans, jardiniers, bricoleurs à se signaler afin de pouvoir recenser les chantiers collectifs de nettoyage, réparation, replantation et faire connaître les besoins et rendez-vous.

Appel aux habitants

La deuxième sollicitation s’adresse à tous les habitants avec un appel à dons financier. Le communiqué précise : « Si les gros dégâts matériels et les pertes de récolte feront, nous l’espérons, l’objet d’une prise en charge au moins partielle dans le cadre des calamités agricoles, la relance de la production engendre des frais importants et urgents : rachats de plants, fournitures de paillage et tuteurs, produits naturels de traitement pour favoriser la cicatrisation et avoir un effet booster des plantes, travail de nettoyage, réparation… »

Il reprécise toute l’importance de l’enjeu en rappelant que stopper la campagne aurait un impact sur la capacité à proposer les produits de terroirs, et donc sur l’économie locale.

Afin d’assurer un suivi sérieux et juste, « Une commission technique est mise en place pour répartir équitablement les fonds collectés entre les producteurs touchés, et nous pouvons vous assurer que vos dons iront en totalité soutenir les fermes dans ce redémarrage. »

Pour faire un don :

- en euros : rendez-vous sur HelloAsso en cliquant ici.

- en eusko : vous pouvez faire un virement sur le compte n°154024691 en mentionnant dans l’objet

« intempéries juin 2023 Ekaitza »