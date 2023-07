La coopérative Chassenay d’Arce affiche un « joli » bilan en 2022

D

es chiffres « stimulants ».

Avec un chiffre d’affaires global de plus de 36 millions d’euros en 2022, « un chiffre jamais atteint jusqu’à présent », la coopérative auboise rassemblant 130 familles de vignerons pour 315 hectares affiche une santé de fer.

Plusieurs facteurs expliquent cette incroyable embellie.

D’abord, une stratégie poussive de développement à l’export représentant désormais 54% des ventes mais aussi l’acquisition de nouveaux marchés (Italie et République Tchèque) profitant du rebond des ventes de champagne (24% pour les marchés étrangers selon la coopérative).

Ensuite, plusieurs années d'engagement écologique. Labellisée « Vignerons engagés » - premier label RSE et durable dédié à la filière vin en France crée en 2010 -, Chassenay d’Arce s’appuie sur des chiffres évocateurs. « Aujourd’hui 66% des exploitations sont certifiées Vignerons engagés et 44% HVE (Haute Valeur Environnementale » et VDC (Viticulture Durable en Champagne ».

Si seuls les chiffres ne peuvent témoigner du plein engagement de la structure de Ville-sur-Arce, la maîtrise de la consommation en eau, de la pollution par les produits phytosanitaires et la gestion des déchets sont aussi, du moins, autant évocateurs d’une feuille de route exigeante. « Nous souhaitons déployer cette démarche sur l’ensemble de notre activité dans les années à venir », précise Franck Barroy, président de la coopérative.

Vers 2023 et au-delà

Avec une vendange 2022 prometteuse, autant en qualité qu’en quantité, pour rappel le rendement commercialisable avait été fixé à 12 000 kilos/ha en juillet dernier pouvant à titre exceptionnel aller jusqu’à 16 500 kilos, les perpectives pour 2023 présagent un avenir serein pour Chassenay d’Arce.

Parmi les objectifs, le développement de la marque, le lancement de 3 nouvelles cuvées (Blanc de Blancs 2014, Blancs de Noirs 2014, Pinot Blanc 2014) mais aussi de nombreux investissements qui s’appuient sur la rénovation des locaux de production dès juin 2023, la modernisation de la chaîne de production (une emboxeuse sera installée en 2024 pour automatiser la plus grande chaîne d’habillage) et un analyseur séquentiel permettant d’évaluer la qualité des vins, de façon autonome.

Côté écologie, les pratiques culturales seront elles aussi scrutées et permettront de compléter les 7,3 hectares de vignes déjà certifiés en agriculture biologique.

« Nous continuerons en 2023 à porter haut les couleurs de la maison et préparerons 2024 où les ventes sous notre marque Chassenay d’Arce poursuivront activement leur ascension », prévient Franck Barroy.