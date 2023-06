Ce nouveau sÃ©cateur Ã©lectrique taille sans fil pendant 12 heures

1

2 heures ! La promesse est belle. Il s'agit de la tenue dans le temps et sans recharge d'un nouveau sécateur électrique de taille sans fil. Cette promesse, c'est celle de l'association entre Alpen, une nouvelle marque suisse, et Felco que le monde viticole connaît déjà bien. Sécateur polyvalent d'appoint, le wildhorn 32 vient d'être présenté au salon allemand pour les professionnels des parcs et jardins Spoga Gafa, à Cologne, ces 18, 19 et 20 juin. Sa longue tenue annoncée de 12 heures est permise par 3 batteries. Spécifiquement développée pour le Wildhorn 32, la tête de coupe est conçue par Felco. Elle est en Acier HSS (High Speed Steel). "Produite en Suisse dans les usines de la firme, elle garantit à la fois la performance de l'outil, sa longévité ainsi qu'une puissance et une précision de coupe optimale" écrit Alpen dans un communiqué.

Made In Switzerland

Pour ce qui est de la charge, les trois batteries se rechargent conjointement "pour optimiser le temps de charge. Pensé pour les professionnels et les amateurs exigeants, le Wildhorn 32 est livré avec un kit de 10 accessoires (dont un aiguisoir, des outils pour son entretien, un holster, etc.) afin de satisfaire à tous les usages". Quelsues précisions filtrent de la société. On connaît par exemple sa capacité de coupe de 32 mm de diamètre. Son poids est annoncé à 940 g. Sa demi-ouverture doit permettre de gagner en rapidité sur des bois "de diamètres contenus". Il y a un angle de 12° et un chanfrein de 33°. La lame présente un tranchant de 50 mm. Côté prix tarif, le Wildhorn est annoncé à 399 € HT minimum.

Prix intermédiaire

Sur son site web encore en cours de développement, Alpen annonce une gamme d'outils manuels. Sécateurs manuels, scies, cisailles à haies, élagueurs, épinette, cisaille, etc. seront également au catalogue de la marque helvète. On les trouvera sous des noms de montagnes suisses telles que Gelbhorn, Pilatus, Rigi, etc. dont les prix s'échelonnent entre 8 et 52 €. Dons son communiqué, Alpen décrit son offre de produits comme "restreinte mais essentielle, la gamme des outils proposés répond à une demande spécifique de consommateurs avisés qui recherchent le meilleur équilibre prix, performance et durabilité".

Alpen Swiss Tools est une jeune société née il y a 4 mois, en février 2023, près de Neuchâtel. Elle est dotée de 100 000 francs suisse de capital. Et sa proximité avec Felco ne fait aucun doute. En effet, son principal administrateur déclaré Francis Nabil Paul est également administrateur de Felco, entreprise dont le siège est situé dans la même localité qu'Alpen. En 2021, il était nommé directeur, membre et délégué du conseil d'administration de Felco. Dont on peut dire qu'Alpen est son "spin-off" !