Un binôme pour piloter le Crémant de Loire

ldquo;A 66 ans, il est plus que raisonnable de se retirer et laisser la place aux jeunes”. Après plus de 20 ans à la présidence du Crémant de Loire, le vigneron angevin Christian Pauleau a cédé son fauteuil à deux co-présidents : Fabien Branchu et David Maugin. Le premier est coopérateur sur 80 ha près de Saumur pour la cave Robert & Marcel et il vient d’être élu à la présidence de la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant. Le second est vigneron au Château du Fresne (80 ha en vente directe) à Faye d’Anjou.

L’appellation pèse lourd aujourd’hui dans la Loire, avec une récolte 2022 proche des 200 000 hl, alors qu’elle en pesait 10 fois moins en 1995, quand Christian Pauleau intégrait pour la première fois le conseil d’administration du Syndicat. Puis au début des années 2000, ce fut l’accélération et la progression continue. En 2022, 23,4 millions de cols ont été commercialisés (contre 22,3 en 2021), répartis entre 14,3 par le négoce et 9,1 par la production (dont les coopératives).

C’est l’export qui tire une bonne part des volumes. Hors Champagne, le Crémant de Loire est la première bulle française en volume sur les marchés étrangers. A fin mars, sur 12 mois, le volume exporté affiche plus de 15 millions de cols (+ 5 %). En revanche, la valeur reste faible : 3,49 € HT en sortie de cave. L’Allemagne en absorbe les deux-tiers.

Bien gérer les volumes

L’enjeu pour l’appellation est désormais de bien gérer ses volumes de production pour approvisionner les marchés et les stocks. Les aléas climatiques – gel et grêle – ont perturbé les dernières années et certains opérateurs n’ont pu satisfaire tous leurs clients. Bien engagé jusqu’à présent, le millésime 2023 pourrait renflouer les réserves, en baisse depuis 4 ans.