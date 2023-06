Fabien Branchu, nouveau président des Crémants de France

I

l vient de succéder à l’Alsacien Charles Schaller. Fabien Branchu est élu à la présidence de la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant (1). Vigneron coopérateur saumurois, il exploite avec deux associés 80 ha de vignes au Coudray-Macouard (49), ainsi que 200 ha de terres agricoles, complétées par un atelier d’élevage. Récemment élu à la coprésidence du Crémant de Loire, il siégeait depuis un an au conseil d’administration de la Fédération nationale.

Plusieurs dossiers

Le nouveau président a trouvé plusieurs dossiers sur la table. Le premier, en interne, réside dans la structuration administrative de la Fédération. Jusque-là, la direction était assurée par Olivier Sohler également directeur du Crémant d’Alsace, via une mise à disposition. “Il a quitté la structure et on a recruté Edouard Cassanet, ancien président du Crémant de Bourgogne, et ancien directeur de la cave de Lugny, en tant qu’animateur de transition, avant qu’on arrête des décisions sur la façon dont on souhaite organiser l’animation de la Fédération”, indique Fabien Branchu.

“On doit aussi travailler avec l’Inao sur plusieurs sujets, notamment l’intégration des Vifa dans les cahiers des charges. Mais aussi, c’est une des missions de la Fédération, sur la défense du nom Crémant”, ajoute le nouveau président. Enfin, la Fédération projette pour 2024 d’organiser le concours national des Crémants dans un même lieu. Depuis le covid, il était décentralisé dans chaque région.

(1) La Fédération nationale des producteurs et élaborateurs rassemblent le Crémant d’Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne, de Die, du Jura, de Limoux, de Loire et de Savoie. En 2022, plus de 102 millions de cols ont été commercialisés, soit une progression de 23 % en 5 ans.