Cinq exemples de coffrets cadeaux originaux proposés par les vignerons

T

out pour déguster chez les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez

« Nous avons enrichi notre gamme de coffrets en associant nos cuvées avec des accessoires siglés au nom de notre entreprise : verre, seau à glace, vasque… », relate Stéphanie Cottreau, directrice marketing des Maîtres Vignerons de la Presqu’île de Saint-Tropez, regroupant dix domaines et châteaux et trois coopératives à Gassin, dans le Var.

Pour la fin d’année, les Maîtres Vignerons proposent une valisette bleue au décor enneigé renfermant une bouteille de Grain de Glace – un rosé commercialisé à partir du 1er décembre après la récolte – accompagné de deux verres blancs (24,90 €). « Nous détournons également les vasques en coffrets en y déposant un magnum de Grain de Glace, avec quatre verres », ajoute Stéphanie Cottreau. Au total, les Maîtres Vignerons vendent un peu plus de 3 000 de ces coffrets par an avec un pic en fin d’année.

Panier gourmand au Domaine de Bilé

Les coffrets qui fonctionnent le mieux ? « Ceux de vin accompagné de produits du terroir, répond Lisa Della Vedove, chargée du développement commercial du Domaine de Bilé, 25 ha à Bassoues, dans le Gers, où elle travaille avec sa famille. Et dans le Gers, nous n’en manquons pas ! » Cette vigneronne confectionne plus d’une dizaine de coffrets différents avec les produits d’épicerie fine de producteurs locaux : foie gras, rillettes, cassoulet, confiture, miel, cookies… Pour les petits budgets, elle propose une barquette contenant une bouteille de blanc moelleux et un pâté d’oie (19 €). Pour les budgets plus élevés, elle associe un rouge et un blanc moelleux avec un pâté d’oie, du couscous gascon et un sachet de pâtes complètes bio (35,50 €). Lisa Della Vedove compose ses coffrets dans des corbeilles en carton qu’elle enveloppe de papier cellophane. Pour les fêtes de fin d’année, elle commande des corbeilles rouges, bleu nuit ou dorés, décorées dans l’esprit de Noël. Le Domaine de Bilé vend une centaine de ces paniers par an pour un prix moyen de 40 €. Son conseil : commander les cartons au moins six mois à l’avance.

Des coffrets à thème au Château de Mille

« Nous cherchons à faire vivre une expérience à nos clients », indique Constance Slaughter, propriétaire du Château de Mille, 20 ha à Apt, dans le Vaucluse, qui a conçu six coffrets à thème : chocolat, châteaux, gourmand, les clefs de la fête, mille plaisirs et terroir. Le premier met en valeur la cuvée Saint-Lucide, un vin rouge dominée par la syrah. Il comprend des chocolats au poivre et à la liqueur de cassis conçus par un chocolatier du coin selon une recette exclusive. « J’ai choisi un poivre dont on retrouve le parfum dans le chocolat et dans notre syrah », explique Constance Slaughter.

Ce coffret comprend aussi un pot de miel du domaine, un sachet du fameux poivre et une carte avec des idées de recettes. Plus estival, le coffret « Les Clefs de la fête » contient le luberon rosé du domaine avec un flacon de sirop de pêche, de la verveine séchée et une recette de cocktail avec ces ingrédients. Pour développer un nouveau coffret, Constance Slaughter s’y prend dès le printemps pour en disposer en fin d’année. En 2022, elle en a vendu un peu plus de 300. Prix entre 30 et 70 €.

Senteurs raffinées au Château d’Arche

« Nous avons modernisé nos coffrets l’an dernier, annonce Caroline Boyer, chargée de développement œnotouristique au Château d’Arche, 90 ha à Sauternes. Nous avons choisi des valisettes en carton kraft cannelé que nous décorons différemment selon la période de vente : avec des rubans rouges en satin pour les fêtes de fin d’année et du raphia pour l’été. J’ai tout déniché sur le site Raja, spécialisé dans l’emballage. » La boîte qui remporte le plus de succès en fin d’année comporte une demi-bouteille de Soleil d’Arche (second vin du domaine), un bocal de foie gras et une compotée d’oignons à la truffe (35 €).

Autre vedette des ventes, l’étui en carton kraft avec une demi-bouteille de Soleil d’Arche et une bougie senteur sauvignon (49 €) de la Maison Tchin Tchin, logée dans un cul de bouteille de vin. Pour la Fête des mères, Caroline Boyer a eu l’idée d’un coffret contenant un bordeaux rosé, une bougie parfumée « rosé » et une boîte de thé aux arômes de Sauternes fabriqué à Mérignac (65 €). Caroline Boyer déniche ses objets et denrées sur le site Ankorstore et dans des maisons des produits du terroir. Le Château d’Arche a vendu 300 coffrets l’an dernier.

Que l’essentiel pour le Champagne Veuve A. Devaux

« Nos coffrets ne renferment plus que des champagnes pour rester dans des budgets acceptables pour nos clients car le prix des beaux coffrets a considérablement augmenté depuis deux ans », expose Élodie Chevriot, directrice développement et marketing de Champagne Veuve A. Devaux, une coopérative basée à Bar-sur-Seine. Cette maison en propose trois : le coffret trois bouteilles de sa cuvée Cœur des Bars (126 €) ; le coffret trois bouteilles de la cuvée D (163 €) et le coffret luxe contenant une seule bouteille de Sténopé (98 €). Ce dernier est un long étui blanc siglé du nom de ce champagne millésimé qui s’ouvre et se referme comme une boîte. « Nous proposons aussi certains de nos champagnes dans des étuis imprimés de l’étiquette du champagne en question, souligne Élodie Chevriot. Le coût étant moins onéreux que nos autres coffrets, entre 34 et 46 €, suivant les cuvées, c’est une présentation qui plaît. » Les ventes oscillent entre 1 500 et 2 000 coffrets par an.