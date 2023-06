Coup double pour les Vignerons d'Aghione : nouveau président et nouvelle identité de marque

L

e jeune vigneron de 33 ans Jean-André Guidici vient de prendre la présidence de la cave coopérative corse des Vignerons d'Aghione. Au sein du nouveau conseil d’administration élu, il sera désormais secondé par les vice-présidents Jean-François Fazi et Philippe Ponteri, et l’ensemble de la gouvernance de la coopérative se félicite de « la nouvelle génération de vignerons corses » qui prend les rênes de la cave de la plaine orientale et ses 1000 ha de vignoble.

Ce renouveau du conseil d’administration est préparé depuis 2021, alors que « nos ainés ont transmis leur expérience et leur savoir-faire à nos jeunes adhérents », confirme le nouveau président. Après cette période de « formation et d’intégration », le nouveau conseil d’administration composé de jeunes adhérents a été mis en place au mois d’avril, avant d’élire Jean-André Guidici à la présidence de la première structure productrice de vins IGP île de beauté et vins effervescents corses. Installé depuis 2016, Jean-André Guidici prend la suite de son père et son oncle, sur l'exploitation créée dans les années 60 par son grand-père, un des fondateurs de la cave d'Aghione.

Nouveaux projets

« Il y avait la volonté de mélanger les générations dans la gouvernance de la cave, car les décisions prises nous concernent directement, et que la transmission figure comme un des piliers stratégiques de notre engagement RSE », poursuit Jean-André Guidici. Il salue l'énergie et l'enthousiasme de la nouvelle équipe, d’ores et déjà en train d’engager de nouveaux projets pour la cave. « La construction d’une winery de vins expérimentaux et haut de gamme, un travail de prospection des terroirs, la création d’un nouvel espace d’accueil et de vente, et des projets solaires et de biomasse visant l’autonomie énergétique », figurent ainsi au menu des dossiers sur lesquels les nouveaux administrateurs ont décidé de se pencher. « Notre dynamique commerciale est très bonne, avec une croissance constante, mais nous souhaitons travailler sur une vitrine plus haut de gamme, d'où cette idée de winery », apprécie Jean-André Guidici.

Déjà engagée avant ce renouvellement de la gouvernance, la refonte globale de l’identité visuelle de la cave s’opère également à l’occasion de ce printemps 2023. Les Vignerons d’Aghione se dotent à présent d’une signature visuelle épurée et sobre, mais très efficace et directe, pour la cave ainsi que pour leur marque phare ‘Casanova Isula d’amore’. Cette refonte totale s’accompagne enfin d’un nouveau slogan, ‘le terroir corse audacieux’, énonçant très clairement « l’ancrage géographique et culturel des vins produits par les Vignerons d’Aghione ».