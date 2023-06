Cette fois c’est la bonne pour John Barker à la direction de l’ONU du vin

A

l’occasion du 21ème congrès mondial de l’OIV à Jerez de la Frontera, l’assemblée générale de l’organisation a voté en faveur de celui qui avait déjà candidaté face à Pau Roca en 2018. Eminent juriste, le néo-zélandais John Barker a été fait chevalier du mérite agricole par la France.

Agé de 53 ans, John Barker est docteur en droit et géographie, auteur d’une thèse sur la loi et les changements de géographie viticole en France et Nouvelle-Zélande, menée en partenariat avec l’Inra-Enesad de l’université de Bourgogne à Dijon. Il connaît donc déjà bien la ville au sein de laquelle il prendra ses fonctions à compter de janvier 2024.

Expert en droit du vin

46 des 47 états membres se sont prononcés en faveur de la candidature de John Barker, qui prendra la direction générale de l’OIV à l’occasion de l’année du centenaire de l’organisation. Il présente l’avantage de parfaitement connaître une organisation qu’il a intégrée dès 2005 en tant qu’expert représentant la Nouvelle-Zélande. Il a présidé la commission Loi et économie de 2009 à 2012, puis vice-président de celle-ci de 2012 à 2014.

Malgré sa défaite dans l’élection à la direction générale en 2018, John Barker a continué son travail en tant qu’expert OIV et juriste du vin. De 2004 à 2014, il a combiné son engagement au sein de l’OIV avec son poste de chargé de la promotion pour l’organisation professionnelle des New Zealand Winegrowers. « Au cours de cette période, John Barker était en charge des relations entre le gouvernement néo-zélandais et la filière viticole du pays, ainsi que les affaires internationales, les questions de régulation du secteur viticole et le service de certification des exportations de vins », détaille un communiqué.

Son rôle de consultant expert de la filière viticole l’a conduit à « conseiller des clients de multiples pays, de la Nouvelle-Zélande au Japon, en passant par les pays anglophones mais aussi en France, Moldavie, Géorgie, Singapour ou le Japon », poursuit un communiqué. « La force de l’OIV repose sur sa capacité à diriger les sujets touchant au vin au niveau intergouvernemental international. C’est extrêmement motivant pour moi de pouvoir apporter mon expérience et mon engagement en faveur d’une telle organisation », a déclaré John Barker au cours de son discours de candidature.

Une fois élu, il a tenu à remercier l’ensemble des membres pour leur confiance, tout en se disant particulièrement motivé à l’idée de diriger l’institution de référence de la vigne et du vin.